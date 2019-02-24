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    Игрок «Васку да Гама» Сантос: «Трансфер в ЦСКА стал бы важным шагом»

    Полузащитник бразильского «Васку да Гама» Лукас Сантос прокомментировал срыв трансфера в ЦСКА. Клубы не смогли договориться о стоимости перехода.

    «Это был бы важный шаг в карьере, но я все равно хочу войти в историю с «Васку да Гама». Если мой контракт с клубом продлят, буду рад работать здесь дальше», – сказал Сантос.

    • Планировалось, что стоимость перехода в ЦСКА составит 2,5 миллиона евро.
    • В этом сезоне Лукас Сантос принял участие в двух матчах чемпионата Бразилии, проведя на поле 33 минуты.
    • Рост хавбека – 164 сантиметра.

    Источник: Vasco Noticias

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    24.02.2019 11:33
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +100740

      zigbert 24 февраля 2019, 19:48

      Видно не судьба.

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +7545

      Татарин за ЦСКА > zigbert 25 февраля 2019, 12:47

      Летом заберем)))

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 24 февраля 2019, 15:28

      Дают возможность Сантосу подрасти в Васку да Гама до 1м.70см., а
      потом возьмут в ЦСКА.

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2979

      Derzkiy1 24 февраля 2019, 12:15

      Если ЦСКА к нему присмотрелись то значит он того стоит , единственные рабочие скауты в стране

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +34

      E_Geniy 24 февраля 2019, 12:03

      Мог стать человеком, а теперь так и будет мелочь по карманам тырить.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 24 февраля 2019, 11:44

      Фиг его знает как ЦСКА удаётся встроить в игру команды латинос, скандинавов, игроков с Балкан и показывать такую игру, не говоря уже за нашу молодёжь...

      4
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