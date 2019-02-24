Игрок «Васку да Гама» Сантос: «Трансфер в ЦСКА стал бы важным шагом»

Полузащитник бразильского «Васку да Гама» Лукас Сантос прокомментировал срыв трансфера в ЦСКА. Клубы не смогли договориться о стоимости перехода.

«Это был бы важный шаг в карьере, но я все равно хочу войти в историю с «Васку да Гама». Если мой контракт с клубом продлят, буду рад работать здесь дальше», – сказал Сантос.