Игрок «Васку да Гама» Сантос: «Трансфер в ЦСКА стал бы важным шагом»

Видно не судьба.
Полузащитник бразильского «Васку да Гама» Лукас Сантос прокомментировал срыв трансфера в ЦСКА. Клубы не смогли договориться о стоимости перехода.
«Это был бы важный шаг в карьере, но я все равно хочу войти в историю с «Васку да Гама». Если мой контракт с клубом продлят, буду рад работать здесь дальше», – сказал Сантос.
- Планировалось, что стоимость перехода в ЦСКА составит 2,5 миллиона евро.
- В этом сезоне Лукас Сантос принял участие в двух матчах чемпионата Бразилии, проведя на поле 33 минуты.
- Рост хавбека – 164 сантиметра.