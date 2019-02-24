Тухель: «Возможно, Мбаппе играет слишком много, но это исключительный футболист»

Главный тренер «ПСЖ» Томас Тухель поговорил о фигуре форварда команды Килиана Мбаппе. В матче 26 тура Лиги 1 против «Нима» (3:0) нападающий сделал дубль.

«Мбаппе стал завершителем наших атак. Возможно, он играет слишком много и устал, но его решения все равно правильные. Это исключительный футболист», – считает немец, чьи слова приводит AFP.