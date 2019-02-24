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    Тухель: «Возможно, Мбаппе играет слишком много, но это исключительный футболист»

    Главный тренер «ПСЖ» Томас Тухель поговорил о фигуре форварда команды Килиана Мбаппе. В матче 26 тура Лиги 1 против «Нима» (3:0) нападающий сделал дубль.

    «Мбаппе стал завершителем наших атак. Возможно, он играет слишком много и устал, но его решения все равно правильные. Это исключительный футболист», – считает немец, чьи слова приводит AFP.

    • Мбаппе – лучший бомбардир текущего чемпионата Франции.
    • Француз – лучший молодой игрок чемпионата мира-2018.
    • «ПСЖ» лидирует в Лиге 1.

    Источник: AFP

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    24.02.2019 10:46
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +100740

      zigbert 24 февраля 2019, 19:43

      Теперь это будущий обладатель ЗМ.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1592

      koli4ka 24 февраля 2019, 15:11

      Томас!Не гробь пацана!!Лига 1-это не его уровень!!!Его еще блистательная карьера ждёт в Барселоне,я в этом уверен!!!!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1382

      Fin035 24 февраля 2019, 12:45

      Не реализация моментов это дело не в усталости, а в опыте игрока! Он просто еще молод и носится как ветер!) Со временем однозначно придет нужный опыт, который поможет ему регулировать собственные силы и только тогда он поймет, как достичь нужного результата в полном объеме!

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