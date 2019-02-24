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    Ракитич: «Вижу себя только в «Барселоне»

    Полузащитник «Барселоны» Иван Ракитич поговорил о своем будущем. Ранее сообщалось, что на хорвата претендуют четыре клуба.

    «У меня еще больше трех лет контракта. Приятно видеть интерес топ-клубов, но я вижу себя только в «Барселоне», – цитирует футболиста Marca.

    • Полузащитник перешел в «Барселону» из «Севильи» летом 2014 года за 18 миллионов евро.
    • В текущем сезоне 30-летний футболист провел за сине-гранатовых 35 матчей, записав в свой актив четыре гола и шесть результативных передач.
    • Ракитич – действующий серебряный призер чемпионата мира.

    Источник: Marca

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    24.02.2019 06:25
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 24 февраля 2019, 09:30

      Подождём летнего ТО и очередных стай "уток", как и конкретных трансферов по игрокам. С приходом де Йонга и возможно ещё Рабьо или Пепе в Барсе будет явный перебор полузащитников и у ряда мастеровитых и качественных футболистов игрового времени на футбольном поле будет мало.

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      Рейтинг: +12743

      Cules2013 24 февраля 2019, 08:11

      Ок. Мы все только за.

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