Ракитич: «Вижу себя только в «Барселоне»

Подождём летнего ТО и очередных стай "уток", как и конкретных трансферов по игрокам. С приходом де Йонга и возможно ещё Рабьо или Пепе в Барсе будет явный перебор полузащитников и у ряда мастеровитых и качественных футболистов игрового времени на футбольном поле будет мало.
Полузащитник «Барселоны» Иван Ракитич поговорил о своем будущем. Ранее сообщалось, что на хорвата претендуют четыре клуба.
«У меня еще больше трех лет контракта. Приятно видеть интерес топ-клубов, но я вижу себя только в «Барселоне», – цитирует футболиста Marca.
- Полузащитник перешел в «Барселону» из «Севильи» летом 2014 года за 18 миллионов евро.
- В текущем сезоне 30-летний футболист провел за сине-гранатовых 35 матчей, записав в свой актив четыре гола и шесть результативных передач.
- Ракитич – действующий серебряный призер чемпионата мира.