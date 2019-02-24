Ракитич: «Вижу себя только в «Барселоне»

Полузащитник «Барселоны» Иван Ракитич поговорил о своем будущем. Ранее сообщалось, что на хорвата претендуют четыре клуба.

«У меня еще больше трех лет контракта. Приятно видеть интерес топ-клубов, но я вижу себя только в «Барселоне», – цитирует футболиста Marca.