Пике: «В первом круге «Реал» отдыхал на день дольше, но мы выиграли 5:1»

Защитник «Барселоны» Жерар Пике прокомментировал слова главного тренера «Реала» Сантьяго Солари о несправедливости календаря.

Перед ответным Эль Класико в полуфинале Кубка Испании у каталонцев будет на один день отдыха больше.

«Если я не ошибаюсь, в первом круге они отдыхали на один день дольше, чем мы, но мы в итоге победили со счетом 5:1. Соперник будет хорошо настроен, но мы тоже подготовимся и сделаем все, чтобы выйти в финал», – цитирует испанца Marca.