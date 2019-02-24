Пике: «В первом круге «Реал» отдыхал на день дольше, но мы выиграли 5:1»

Ну вот теперь будет искать причину ,если проиграют.
Защитник «Барселоны» Жерар Пике прокомментировал слова главного тренера «Реала» Сантьяго Солари о несправедливости календаря.
Перед ответным Эль Класико в полуфинале Кубка Испании у каталонцев будет на один день отдыха больше.
«Если я не ошибаюсь, в первом круге они отдыхали на один день дольше, чем мы, но мы в итоге победили со счетом 5:1. Соперник будет хорошо настроен, но мы тоже подготовимся и сделаем все, чтобы выйти в финал», – цитирует испанца Marca.
- Первый матч завершился вничью 1:1.
- Ответный состоится 27 февраля в Мадриде.
- 6 марта команды сыграют на «Бернабеу» в 26 туре Примеры.