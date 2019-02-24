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    Пике: «В первом круге «Реал» отдыхал на день дольше, но мы выиграли 5:1»

    Защитник «Барселоны» Жерар Пике прокомментировал слова главного тренера «Реала» Сантьяго Солари о несправедливости календаря.

    Перед ответным Эль Класико в полуфинале Кубка Испании у каталонцев будет на один день отдыха больше.

    «Если я не ошибаюсь, в первом круге они отдыхали на один день дольше, чем мы, но мы в итоге победили со счетом 5:1. Соперник будет хорошо настроен, но мы тоже подготовимся и сделаем все, чтобы выйти в финал», – цитирует испанца Marca.

    • Первый матч завершился вничью 1:1.
    • Ответный состоится 27 февраля в Мадриде.
    • 6 марта команды сыграют на «Бернабеу» в 26 туре Примеры.

    Источник: Marca

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    24.02.2019 01:13
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +100740

      zigbert 24 февраля 2019, 17:03

      Ну вот теперь будет искать причину ,если проиграют.

      1
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    • ...
      Рейтинг: +2979

      Derzkiy1 24 февраля 2019, 12:16

      Реал сейчас мертвый , чего он радуется ещё

      0
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    • ...
      Рейтинг: +12743

      Cules2013 24 февраля 2019, 08:14

      Вот-вот. Надело это нытьё про 1 день. По-моему, это с Моуриньо пошло, он спец по таким делам.

      1
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      Рейтинг: +1592

      koli4ka 24 февраля 2019, 02:18

      какая разница,когда проиграть...днём раньше,днём позже!!!

      2
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