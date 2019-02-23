La Provence: «Марсель» отказался продать Амави клубу РПЛ за 12 миллионов

А почему новость в разделе "Моя команда"???
Левый фланговый защитник «Марселя» Жордан Амави зимой мог перейти в команду чемпионата России.
По информации La Provence, неназванный клуб РПЛ вел переговоры с «Марселем», но французская сторона в итоге отказалась от сделки. Ее сумма могла составить 12 миллионов евро.
Предложение также не устроило самого 24-летнего француза.
В январе сообщалось, что игрока на левый фланг защиты искал «Зенит».
- «Марсель» выкупил права на Амави в июле у «Астон Виллы».
- В текущем сезоне игрок отдал два ассиста в 25 играх всех турниров.