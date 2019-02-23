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    La Provence: «Марсель» отказался продать Амави клубу РПЛ за 12 миллионов

    Левый фланговый защитник «Марселя» Жордан Амави зимой мог перейти в команду чемпионата России.

    По информации La Provence, неназванный клуб РПЛ вел переговоры с «Марселем», но французская сторона в итоге отказалась от сделки. Ее сумма могла составить 12 миллионов евро.

    Предложение также не устроило самого 24-летнего француза.

    В январе сообщалось, что игрока на левый фланг защиты искал «Зенит».

    • «Марсель» выкупил права на Амави в июле у «Астон Виллы».
    • В текущем сезоне игрок отдал два ассиста в 25 играх всех турниров.

    Источник: La Provence

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    23.02.2019 23:12
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +7545

      Татарин за ЦСКА 25 февраля 2019, 12:48

      А почему новость в разделе "Моя команда"???

      0
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    • ...
      Рейтинг: +5079

      prezent2017 24 февраля 2019, 21:05

      Пусть и дальше сидит на скамейке.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +100740

      zigbert 24 февраля 2019, 15:20

      Кто же этот загадочный клуб?

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +7545

      Татарин за ЦСКА > zigbert 25 февраля 2019, 12:48

      Спартак или Зенит,ну возможно еще Локомотив)))

      0
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      Рейтинг: +437

      sergeIKAZ 24 февраля 2019, 10:55

      За такие деньги только зенит нуждается в крайнем защитнике.

      3
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    • ...
      Рейтинг: +5079

      prezent2017 24 февраля 2019, 10:18

      То из конюшни были.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +7545

      Татарин за ЦСКА > prezent2017 25 февраля 2019, 12:49

      Смешно

      0
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      Рейтинг: +5490

      Lester84 23 февраля 2019, 23:40

      Ну в РПЛ такие бабки за защитника врядли кто-то кроме Зенита сейчас может отдать...

      3
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      Рейтинг: +70

      vincentin > Lester84 24 февраля 2019, 03:16

      раз в 10 лет и ЦСКА может столько на защитника потратить

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