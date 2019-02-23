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    Вальверде: «У других команд есть важные игроки. У нас – лучший»

    Главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде подвел итог победе над «Севильей» (4:2) в матче 25 тура чемпионата Испании.

    Нападающий сине-гранатовых Лионель Месси забил три гола и отдал результативную передачу на форварда Луиса Суареса.

    «Важная победа, но чемпионство еще не в кармане. Впереди много матчей.

    У всех команд есть важные игроки. У нас – лучший. Это было красиво, но в первом голе Месси также важно отметить всю комбинацию. Она получилась очень сложной», – сказал Вальверде.

    • Месси оформил 50-й хет-трик в карьере. У Криштиану Роналду – 51.
    • Каталонцы лидируют в чемпионской гонке Примеры.

    «Севилья» почти обыграла «Барселону». Но Месси все перевернул

    Источник: El Chiringuito TV

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    23.02.2019 21:33
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +1382

      Fin035 24 февраля 2019, 13:28

      Месси не лучший, он другой...!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1167

      Александр52 23 февраля 2019, 22:48

      Он гений.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +905

      VVadic 23 февраля 2019, 22:25

      Чит код от футбола. Не честно!!!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1592

      koli4ka 23 февраля 2019, 22:11

      Севилья сегодня была хороша,а этот лучший всё испортил...

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +100740

      zigbert 23 февраля 2019, 22:07

      Ну как тут не скажешь что гений.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 23 февраля 2019, 21:41

      Месси -- это Энштейн в футболе !

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +630

      ВикторВВ 23 февраля 2019, 21:39

      Кажется или в заголовках опять ошибки?))

      1
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