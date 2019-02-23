Вальверде: «У других команд есть важные игроки. У нас – лучший»

Главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде подвел итог победе над «Севильей» (4:2) в матче 25 тура чемпионата Испании.

Нападающий сине-гранатовых Лионель Месси забил три гола и отдал результативную передачу на форварда Луиса Суареса.

«Важная победа, но чемпионство еще не в кармане. Впереди много матчей.

У всех команд есть важные игроки. У нас – лучший. Это было красиво, но в первом голе Месси также важно отметить всю комбинацию. Она получилась очень сложной», – сказал Вальверде.

Месси оформил 50-й хет-трик в карьере. У Криштиану Роналду – 51.

– 51. Каталонцы лидируют в чемпионской гонке Примеры.

«Севилья» почти обыграла «Барселону». Но Месси все перевернул