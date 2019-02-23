Хет-трик в ворота «Севильи» – 50-й в карьере Месси. У Роналду 51

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси забил три гола «Севилье» в матче 25 тура чемпионата Испании (3:2).

Хет-трик стал для аргентинца 50-м в профессиональной карьере с момента дебюта в 2003 году. Это 32-й хет-трик Месси в чемпионате Испании.

У нападающего «Ювентуса» Криштиану Роналду – 51 хет-трик в карьере. В национальных чемпионатах португалец забивал по три мяча в 35 играх. Напомним, с 2009 по 2018 год Роналду выступал за «Реал».