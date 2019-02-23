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    Хет-трик в ворота «Севильи» – 50-й в карьере Месси. У Роналду 51

    Нападающий «Барселоны» Лионель Месси забил три гола «Севилье» в матче 25 тура чемпионата Испании (3:2).

    Хет-трик стал для аргентинца 50-м в профессиональной карьере с момента дебюта в 2003 году. Это 32-й хет-трик Месси в чемпионате Испании.

    У нападающего «Ювентуса» Криштиану Роналду – 51 хет-трик в карьере. В национальных чемпионатах португалец забивал по три мяча в 35 играх. Напомним, с 2009 по 2018 год Роналду выступал за «Реал».

    • В 31 матче текущего сезона Месси забил 30 голов и отдал 17 ассистов.
    • У Роналду 21 мяч и 12 голевых передач в 33 матчах.
    • У обоих по пять «Золотых мячей».

    Источник: Gracenote Live

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    23.02.2019 20:43
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    Комментарии9
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    • ...
      Рейтинг: +100740

      zigbert 23 февраля 2019, 22:05

      Результат Месси впечатляет.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4271

      mutabor0992 23 февраля 2019, 22:04

      Кранты содомиту!!!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4271

      mutabor0992 23 февраля 2019, 22:03

      Капец *************!!!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +9

      Alexis_S 23 февраля 2019, 21:58

      Криштиану красавчик работает и получает успех! Месси родился звездой и он топ до сих пор! Но в этом сезоне крут только форвард Милана! Он решает и он лучший в этом году!

      -1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1592

      koli4ka > Alexis_S 23 февраля 2019, 22:18

      извиняюсь я спросить,а кто там крут в зашивленом Милане???

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +67330

      portero 23 февраля 2019, 21:41

      первые два красиво положил

      6
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +26779

      slavutiq70 23 февраля 2019, 21:05

      Охереть 50 хет триков,,,,многие напы и 50 голов просто не могут забить,,,Космос,,,,

      3
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    • ...
      Рейтинг: +1302

      САНЁК17 23 февраля 2019, 21:02

      Опять Рона в переди?Ну статисты,кто то сейчас пальчик закусает

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1167

      Александр52 23 февраля 2019, 21:01

      Геений.

      3
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