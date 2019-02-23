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    Лунев: «То, что «Вильярреал» идет 18-м в Примере, еще ни о чем не говорит»

    Голкипер «Зенита» Андрей Лунев прокомментировал результат ы жеребьевки 1/8 финала Лиги Европы. Российский клуб сыграет с «Вильярреалом».

    «Тот факт, что «Вильярреал» идет на 18-м месте в испанской примере, еще ни о чем не говорит.

    Пример «Фенербахче» это доказывает. У них дела в чемпионате тоже идут не лучшим образом, однако турки дали нам настоящий бой.

    Думаю, с испанцами тоже будут очень трудные матчи. На поле с обеих сторон выходит по 11 футболистов. От них все и будет зависеть в данный конкретный момент», – сказал Лунев.

    Матчи пройдут 7 и 14 марта.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    23.02.2019 14:38
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +884

      Мы ЦСКА 7 марта 2019, 00:03

      «Тот факт, что «Вильярреал» идет на 18-м месте в испанской примере, еще ни о чем не говорит......

      Лунев , вообщето говорит о многом!
      например Что один сезон удался и команда попала в Еврокубок, а в этом сезоне команда мало что серьезного из себя представляет

      0
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      Рейтинг: +98

      Spaunn7 23 февраля 2019, 23:05

      Все думают, гадают ) Смотреть надо объективно. У Зенита состав сильнее . У Виль..ала игровой праатики намного больше. Если Зенит будет позволять им играть в мяч , шансы на выход минимальны . А если зенит это будет делать , шансов у Вил..ала нет. Вот и проверим Семака)

      0
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 23 февраля 2019, 21:43

      Стой лучше!

      0
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      Рейтинг: +884

      Мы ЦСКА > prezent2017 7 марта 2019, 00:03

      в воротах стоят только штанги, вратари ИГРАЮТ

      0
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      Рейтинг: +100740

      zigbert 23 февраля 2019, 18:00

      Хорошо что Лунев понимает это.

      1
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 23 февраля 2019, 17:12

      То, что Вильярреал играет в Примере уже говорит о многом. Клубы из Сигунды могут обыграть многие наши команды, в Испании умеют играть в футбол.

      2
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      Рейтинг: +1637

      Леха из Твери 23 февраля 2019, 16:24

      Вильяеррал, наверное так же думает, что 1-ое место в рпл - ни о чем не говорит.

      2
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      Рейтинг: +26779

      slavutiq70 23 февраля 2019, 15:18

      настраиваться всегда надо как на лидера,,,,,тем более всё Испания,,,,,а вот боятся явно не стоит не тот соперник,,,

      3
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      Рейтинг: +12743

      Cules2013 23 февраля 2019, 14:52

      Я о том же.

      3
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