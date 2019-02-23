Лунев: «То, что «Вильярреал» идет 18-м в Примере, еще ни о чем не говорит»

Голкипер «Зенита» Андрей Лунев прокомментировал результат ы жеребьевки 1/8 финала Лиги Европы. Российский клуб сыграет с «Вильярреалом».

«Тот факт, что «Вильярреал» идет на 18-м месте в испанской примере, еще ни о чем не говорит.

Пример «Фенербахче» это доказывает. У них дела в чемпионате тоже идут не лучшим образом, однако турки дали нам настоящий бой.

Думаю, с испанцами тоже будут очень трудные матчи. На поле с обеих сторон выходит по 11 футболистов. От них все и будет зависеть в данный конкретный момент», – сказал Лунев.

Матчи пройдут 7 и 14 марта.

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