Тренер сборной Англии Холланд может сменить Сарри в «Челси»

Издание The Telegraph располагает информацией, что следующим тренером «Челси» может стать Стив Холланд, который сейчас работает в штабе Гарета Саутгейта в сборной Англии.
Ранее сообщалось, что Маурицио Сарри могут уволить на этой неделе. В таком случае до конца сезона команду и может возглавить Холланд.
- Холланд уже работал в «Челси» в качестве главного тренера в 2015 году – с приставкой «и.о.».
- Полноценно главным тренером специалист работал только в «Крю Александра» с 2007 по 2008 год.
- С 2011 по 2017 год Холланд входил в тренерский штаб «Челси».