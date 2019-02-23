Тренер сборной Англии Холланд может сменить Сарри в «Челси»

Издание The Telegraph располагает информацией, что следующим тренером «Челси» может стать Стив Холланд, который сейчас работает в штабе Гарета Саутгейта в сборной Англии.

Ранее сообщалось, что Маурицио Сарри могут уволить на этой неделе. В таком случае до конца сезона команду и может возглавить Холланд.