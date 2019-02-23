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    Тренер сборной Англии Холланд может сменить Сарри в «Челси»

    Издание The Telegraph располагает информацией, что следующим тренером «Челси» может стать Стив Холланд, который сейчас работает в штабе Гарета Саутгейта в сборной Англии.

    Ранее сообщалось, что Маурицио Сарри могут уволить на этой неделе. В таком случае до конца сезона команду и может возглавить Холланд.

    • Холланд уже работал в «Челси» в качестве главного тренера в 2015 году – с приставкой «и.о.».
    • Полноценно главным тренером специалист работал только в «Крю Александра» с 2007 по 2008 год.
    • С 2011 по 2017 год Холланд входил в тренерский штаб «Челси».

    Источник: The Telegraph

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    23.02.2019 13:14
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