Сарри: «Гвардиоле дали время, а от меня требуют результат»

Здесь он просто повторил высказывание Гвардиолы. Ничего нового Маурицио.
Главный тренер «Челси» Маурицио Сарри сравнил свое положение в команде с тем, что было у Хосепа Гвардиолы в первый сезон в «Манчестер Сити». Итальянец уверяет: от него требуют результат.
«Гвардиоле повезло, что ему дали время. Клуб знал об этом. В моем случае требуют результат. Ничего больше», – цитирует итальянца Sky Sports.
- Сарри пришел в «Челси» летом из «Наполи».
- Тренер не брал за свою карьеру трофеев.
- «Челси» в АПЛ идет шестым.