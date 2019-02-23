Сарри: «Гвардиоле дали время, а от меня требуют результат»

Главный тренер «Челси» Маурицио Сарри сравнил свое положение в команде с тем, что было у Хосепа Гвардиолы в первый сезон в «Манчестер Сити». Итальянец уверяет: от него требуют результат.

«Гвардиоле повезло, что ему дали время. Клуб знал об этом. В моем случае требуют результат. Ничего больше», – цитирует итальянца Sky Sports.