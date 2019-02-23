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    Сарри: «Гвардиоле дали время, а от меня требуют результат»

    Главный тренер «Челси» Маурицио Сарри сравнил свое положение в команде с тем, что было у Хосепа Гвардиолы в первый сезон в «Манчестер Сити». Итальянец уверяет: от него требуют результат.

    «Гвардиоле повезло, что ему дали время. Клуб знал об этом. В моем случае требуют результат. Ничего больше», – цитирует итальянца Sky Sports.

    • Сарри пришел в «Челси» летом из «Наполи».
    • Тренер не брал за свою карьеру трофеев.
    • «Челси» в АПЛ идет шестым.

    Источник: Sky Sports

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    23.02.2019 11:55
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +100740

      zigbert 23 февраля 2019, 16:32

      Здесь он просто повторил высказывание Гвардиолы. Ничего нового Маурицио.

      0
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      Рейтинг: +1592

      koli4ka 23 февраля 2019, 14:25

      Хосепу дали время,а Маурицио срок- вот в чём разница,мальчишки...

      0
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      Рейтинг: +6151

      Viper for CSKA 23 февраля 2019, 13:22

      Ну так Гвардиола и не проваливался, он дал неплохие результаты довольно быстро. К тому же всегда было видно, что он хочет от игроков и в каком направлении МС развивается.
      Убей Бог, не вижу этого в Челси. Футболисты так до конца и не понимают, чего от них хочет Сарри. А последнее время складывается ощущение, что он сам не понимает, чего хочет от них.

      4
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      Рейтинг: +2509

      panmon 23 февраля 2019, 12:57

      Не люблю пепа, но его идея была видна изначально. И в дальнейшем он понял что прямо переносить свои идеи из Барсы в АПЛ не реально, потому начал исправления и точечные усиления!
      Сарри же просто позвал своих любимчиков в надежде на удачу... но ее нет и команда играет очень уныло

      5
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      Рейтинг: +14263

      Skull_Boy 23 февраля 2019, 12:37

      Какое время то, у тебя Жоржиньо и Педро мяч толком пнуть не могут и все равно в стартовом составе бегают, а как атака идет через фланг Алонсо, то можно сразу записывать на забитый гол

      7
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      Рейтинг: +2258

      Maxi_7 23 февраля 2019, 12:07

      Гвардиола не чморил своих ребят и не терял контроль над ситуацией...

      7
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