Тренер украинского «Динамо» Хацкевич: «Форма «Челси»? Она синяя»

товарисч ХАН,она не только синяя,но и без полосок,и квадратиков...
В 1/8 финала Лиги Европы украинское «Динамо» сыграет с «Челси». Главный тренер киевлян Александр Хацкевич прокомментировал итог жеребьевки.
– Сейчас «Челси» чередует успешные матчи с провальными, имеет проблемы в АПЛ, Маурицио Сарри подвергается критике. Как оцените форму соперника?
– Сейчас скажу вам только, что форма у «Челси» синяя. До встречи с лондонцами мы проведем еще два матча чемпионата УПЛ, так что пока говорить об этом немного рано. Пока мы только знаем соперника.
- Матчи пройдут 7 марта и 14.
- «Динамо» в УПЛ идет вторым.
- «Челси» в АПЛ занимает шестую строчку.