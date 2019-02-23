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    Тренер украинского «Динамо» Хацкевич: «Форма «Челси»? Она синяя»

    В 1/8 финала Лиги Европы украинское «Динамо» сыграет с «Челси». Главный тренер киевлян Александр Хацкевич прокомментировал итог жеребьевки.

    – Сейчас «Челси» чередует успешные матчи с провальными, имеет проблемы в АПЛ, Маурицио Сарри подвергается критике. Как оцените форму соперника?

    – Сейчас скажу вам только, что форма у «Челси» синяя. До встречи с лондонцами мы проведем еще два матча чемпионата УПЛ, так что пока говорить об этом немного рано. Пока мы только знаем соперника.

    • Матчи пройдут 7 марта и 14.
    • «Динамо» в УПЛ идет вторым.
    • «Челси» в АПЛ занимает шестую строчку.

    Источник: Официальный сайт «Динамо»

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    23.02.2019 08:10
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1592

      koli4ka 23 февраля 2019, 14:48

      товарисч ХАН,она не только синяя,но и без полосок,и квадратиков...

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