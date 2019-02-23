Тренер украинского «Динамо» Хацкевич: «Форма «Челси»? Она синяя»

В 1/8 финала Лиги Европы украинское «Динамо» сыграет с «Челси». Главный тренер киевлян Александр Хацкевич прокомментировал итог жеребьевки.

– Сейчас «Челси» чередует успешные матчи с провальными, имеет проблемы в АПЛ, Маурицио Сарри подвергается критике. Как оцените форму соперника?

– Сейчас скажу вам только, что форма у «Челси» синяя. До встречи с лондонцами мы проведем еще два матча чемпионата УПЛ, так что пока говорить об этом немного рано. Пока мы только знаем соперника.