Клопп: «Сейчас мы видим того Погба, которого «МЮ» подписал пару лет назад»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп поделился мнением о назначении Уле-Гуннера Сульшера на пост исполняющего обязанности главного тренера «Манчестер Юнайтед».

«Они нашли решение, которые сработало. С приходом Уле все довольно сильно изменилось. Мы видим того Погба, которого «МЮ» подписал пару лет назад. Эррера сейчас тоже в невероятной форме.

Они и раньше были хороши, но сейчас они полны уверенности и используют свой потенциал. Это добавляет разницы. Порой вам нужны перемены, а в футболе очень часто это тренер. В этом случае это, очевидно, помогло», – сказал Клопп.