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    Клопп: «Сейчас мы видим того Погба, которого «МЮ» подписал пару лет назад»

    Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп поделился мнением о назначении Уле-Гуннера Сульшера на пост исполняющего обязанности главного тренера «Манчестер Юнайтед».

    «Они нашли решение, которые сработало. С приходом Уле все довольно сильно изменилось. Мы видим того Погба, которого «МЮ» подписал пару лет назад. Эррера сейчас тоже в невероятной форме.

    Они и раньше были хороши, но сейчас они полны уверенности и используют свой потенциал. Это добавляет разницы. Порой вам нужны перемены, а в футболе очень часто это тренер. В этом случае это, очевидно, помогло», – сказал Клопп.

    • В воскресенье, 24 февраля, «МЮ» сыграет с «Ливерпулем» в матче 27-го тура АПЛ.
    • Сульшер возглавил «МЮ» в середине декабря.

    Источник: Sky Sports

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    23.02.2019 01:30
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