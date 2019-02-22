Сульшер: «Погба – топ-игрок. Вряд ли Поля можно сравнить с кем-то из его амплуа»

Исполняющий обязанности главного тренера «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер рассказал о качествах полузащитника Поля Погба.

«Поль – топ-игрок. Он всегда мне нравился, так как я видел, как он играет, будучи ребенком. Он – победитель чемпионата мира, лидер в раздевалке и на поле. Он постоянно хочет владеть мячом.

Моя идея состояла в том, чтобы заставить его играть в меру своих способностей. Я подумал: «Он атакующий полузащитник». Вы видели, как «ПСЖ» опекал его? Вероятно, это же будут делать и другие команды.

Можно ли сравнить Погба с другими игроками его типа? Существуют разные типы полузащитников, но в его формате я не думаю, что есть кто-то близко – с его физическими данными, умением забивать голы и точной техникой.

Он также может раздавать пасы в любом направлении, играя в полузащите. Не думаю, что это его лучшая позиция, но он тоже может это делать», – сказал Сульшер.