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    Сульшер: «Погба – топ-игрок. Вряд ли Поля можно сравнить с кем-то из его амплуа»

    Исполняющий обязанности главного тренера «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер рассказал о качествах полузащитника Поля Погба.

    «Поль – топ-игрок. Он всегда мне нравился, так как я видел, как он играет, будучи ребенком. Он – победитель чемпионата мира, лидер в раздевалке и на поле. Он постоянно хочет владеть мячом.

    Моя идея состояла в том, чтобы заставить его играть в меру своих способностей. Я подумал: «Он атакующий полузащитник». Вы видели, как «ПСЖ» опекал его? Вероятно, это же будут делать и другие команды.

    Можно ли сравнить Погба с другими игроками его типа? Существуют разные типы полузащитников, но в его формате я не думаю, что есть кто-то близко – с его физическими данными, умением забивать голы и точной техникой.

    Он также может раздавать пасы в любом направлении, играя в полузащите. Не думаю, что это его лучшая позиция, но он тоже может это делать», – сказал Сульшер.

    • Погба перешел в «МЮ» из «Ювентуса» летом 2016 года за 105 миллионов евро.
    • В этом сезоне француз провел за «Юнайтед» 32 матча, забил 14 голов и сделал 10 результативных передач.

    Источник: Sky Sports

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    22.02.2019 18:21
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