«Монако» назначил Петрова новым генеральным директором

Руководство «Монако» назначило Олега Петрова на должность генерального директора. Его кандидатура была предложена владельцем клуба Дмитрием Рыболовлевым.

55-летний россиянин имеет два диплома о высшем образовании [по экономике и иностранным языкам] и владеет пятью языками. Петров был на руководящих постах в крупных международных компаниях, работающих в различных отраслях промышленности (электроника, производство минеральных удобрений, алмазная промышленность). Он имеет большой опыт в бизнесе, управлении и разработке брендов во всем мире.

«Я благодарю членам совета директоров и президенту Дмитрию Рыболовлеву за оказанное доверие. Для меня большая честь занимать эту должности в историческом клубе с давними традициями, обладающего одним из самых больших рекордов во французском футболе.

Я с нетерпением жду встречи с моими новыми сотрудниками. Вместе мы будем усердно работать над тем, чтобы помочь клубу вернуться к успеху, продолжая расти. У нас много работы, но у команды огромный потенциал. Я с оптимизмом смотрю в будущее», – сказал Петров.

Ранее с поста генерального директора монегасков был уволен Вадим Васильев, проработавший в клубе шесть лет.

«Монако» уволил Васильева. При нем взяли чемпионство и заиграли 103 человека