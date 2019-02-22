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    «Монако» назначил Петрова новым генеральным директором

    Руководство «Монако» назначило Олега Петрова на должность генерального директора. Его кандидатура была предложена владельцем клуба Дмитрием Рыболовлевым.

    55-летний россиянин имеет два диплома о высшем образовании [по экономике и иностранным языкам] и владеет пятью языками. Петров был на руководящих постах в крупных международных компаниях, работающих в различных отраслях промышленности (электроника, производство минеральных удобрений, алмазная промышленность). Он имеет большой опыт в бизнесе, управлении и разработке брендов во всем мире.

    «Я благодарю членам совета директоров и президенту Дмитрию Рыболовлеву за оказанное доверие. Для меня большая честь занимать эту должности в историческом клубе с давними традициями, обладающего одним из самых больших рекордов во французском футболе.

    Я с нетерпением жду встречи с моими новыми сотрудниками. Вместе мы будем усердно работать над тем, чтобы помочь клубу вернуться к успеху, продолжая расти. У нас много работы, но у команды огромный потенциал. Я с оптимизмом смотрю в будущее», – сказал Петров.

    Ранее с поста генерального директора монегасков был уволен Вадим Васильев, проработавший в клубе шесть лет.

    «Монако» уволил Васильева. При нем взяли чемпионство и заиграли 103 человека

    Источник: Официальный сайт «Монако»

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    22.02.2019 15:51
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 22 февраля 2019, 17:37

      Васильева сменил Петров, потом Петрова сменит Иванов... ))

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +4761

      84aivengo > Рубик Докоян 22 февраля 2019, 18:29

      если появится сидоров,то перестану чему либо удивляться ....

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > 84aivengo 22 февраля 2019, 18:44

      Он будет кассиром... )))

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +100740

      zigbert 22 февраля 2019, 17:06

      Лишь бы это назначение пошло на пользу команде.

      5
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    • ...
      Рейтинг: +2509

      ALEX ML 22 февраля 2019, 16:19

      Найти бы ещё Водкина

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4761

      84aivengo 22 февраля 2019, 15:59

      посмотрим,что за перец(петров)....

      2
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