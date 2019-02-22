Газизов: «Уфа» подписала контракт с Вомбергаром на 3,5 года»

«Уфа» заключила контракт с нападающим Андресом Вомбергаром до лета 2022 года. Об этом сообщил генеральный директор башкирского клуба Шамиль Газизов.

Уфимцы купили 24-летнего футболиста у «Олимпии» из Любляны. По данным Transfermarkt, сумма сделки составила 1 миллион евро.

«Подписали Вомбергара. Он уже шесть дней в команде, но были сложности. На три с половиной года. Сегодня объявим вечером», – сказал Газизов.

В этом сезоне аргентинец провел за «Олимпию» 17 матчей, забил 11 голов и сделал три результативные передачи.