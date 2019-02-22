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    Газизов: «Уфа» подписала контракт с Вомбергаром на 3,5 года»

    «Уфа» заключила контракт с нападающим Андресом Вомбергаром до лета 2022 года. Об этом сообщил генеральный директор башкирского клуба Шамиль Газизов.

    Уфимцы купили 24-летнего футболиста у «Олимпии» из Любляны. По данным Transfermarkt, сумма сделки составила 1 миллион евро.

    «Подписали Вомбергара. Он уже шесть дней в команде, но были сложности. На три с половиной года. Сегодня объявим вечером», – сказал Газизов.

    В этом сезоне аргентинец провел за «Олимпию» 17 матчей, забил 11 голов и сделал три результативные передачи.

    Источник: Sport24

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    22.02.2019 13:27
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