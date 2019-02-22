Чанов – о матче России против Испании: «Когда Акинфеев тащил пенальти от Испании, я прятался за колонной»

Вопрос Вячеславу: в тапки, загадав желание, срать не пробовал?
Экс-тренер вратарей ЦСКА Вячеслав Чанов рассказал о том, как смотрел за игрой Игоря Акинфеева в матче ЧМ-2018 против Испании.
– Матч Россия – Испания где смотрели?
– В Новомосковске по телевизору. Я тогда вратарей «Химика» тренировал.
– Серию пенальти сквозь себя пропустили?
– После двух первых ударов Игоря показали крупным планом, и я уже понял: он поменялся. По глазам было чeтко видно: это не тот Акинфеев, который первый, второй пропустил. После этого я начал применять свою тактику. Когда в ЦСКА били пенальти, за лавочку всегда отходил, а тут за колонну стал прятаться. И он начал тащить! Вроде смешно, но сработала примета. Потом я смеялся: «Игорь, ты ногой стал ловить, как я». У меня такой же был пенальти с тбилисским «Динамо», один в один: Челебадзе пробил, я улетел, а ногой отбил. Сапог оставил, как мы говорим.
- Чанов работал в структуре ЦСКА с 1995 по 2016 гг.
- Последнее место работы – тренер вратарей «Химика» из Новомосковск