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    Чанов – о матче России против Испании: «Когда Акинфеев тащил пенальти от Испании, я прятался за колонной»

    Экс-тренер вратарей ЦСКА Вячеслав Чанов рассказал о том, как смотрел за игрой Игоря Акинфеева в матче ЧМ-2018 против Испании.

    – Матч Россия – Испания где смотрели?

    – В Новомосковске по телевизору. Я тогда вратарей «Химика» тренировал.

    – Серию пенальти сквозь себя пропустили?

    – После двух первых ударов Игоря показали крупным планом, и я уже понял: он поменялся. По глазам было чeтко видно: это не тот Акинфеев, который первый, второй пропустил. После этого я начал применять свою тактику. Когда в ЦСКА били пенальти, за лавочку всегда отходил, а тут за колонну стал прятаться. И он начал тащить! Вроде смешно, но сработала примета. Потом я смеялся: «Игорь, ты ногой стал ловить, как я». У меня такой же был пенальти с тбилисским «Динамо», один в один: Челебадзе пробил, я улетел, а ногой отбил. Сапог оставил, как мы говорим.

    • Чанов работал в структуре ЦСКА с 1995 по 2016 гг.
    • Последнее место работы – тренер вратарей «Химика» из Новомосковск

    Источник: «Чемпионат»

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    22.02.2019 09:35
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    Комментарии5
    ...
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      Рейтинг: +3795

      serppion 22 февраля 2019, 10:38

      Вопрос Вячеславу: в тапки, загадав желание, срать не пробовал?

      -2
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      ...
      Рейтинг: +5256

      Агасфер > serppion 22 февраля 2019, 10:55

      Это твоя эксклюзивная метода.

      0
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      Рейтинг: +84

      slava_smith 22 февраля 2019, 10:12

      Что-то какая-то запоздалая новость...

      0
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      ...
      Рейтинг: +5256

      Агасфер > slava_smith 22 февраля 2019, 10:57

      Это не новость.Зачем ты его так обозвал.

      -1
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    • ...
      Рейтинг: +5079

      prezent2017 22 февраля 2019, 09:51

      Чё такой трусливый? Мячик же не в тебя летел.

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