Чанов – о матче России против Испании: «Когда Акинфеев тащил пенальти от Испании, я прятался за колонной»

Экс-тренер вратарей ЦСКА Вячеслав Чанов рассказал о том, как смотрел за игрой Игоря Акинфеева в матче ЧМ-2018 против Испании.

– Матч Россия – Испания где смотрели?

– В Новомосковске по телевизору. Я тогда вратарей «Химика» тренировал.

– Серию пенальти сквозь себя пропустили?

– После двух первых ударов Игоря показали крупным планом, и я уже понял: он поменялся. По глазам было чeтко видно: это не тот Акинфеев, который первый, второй пропустил. После этого я начал применять свою тактику. Когда в ЦСКА били пенальти, за лавочку всегда отходил, а тут за колонну стал прятаться. И он начал тащить! Вроде смешно, но сработала примета. Потом я смеялся: «Игорь, ты ногой стал ловить, как я». У меня такой же был пенальти с тбилисским «Динамо», один в один: Челебадзе пробил, я улетел, а ногой отбил. Сапог оставил, как мы говорим.