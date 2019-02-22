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    «Динамо» Киев набрало больше очков рейтинга, чем «Шахтер». Впервые за 15 лет

    В четверг, 21 февраля, прошли ответные матчи 1/16 финала Лиги Европы.

    Киевское «Динамо» победило «Олимпиакос» – 1:0. «Шахтер» в гостях крупно проиграл «Айнтрахту» со счетом 1:4. По итогам двухматчевого противостояния киевляне (3:2) продолжат участие в 1/8 финала ЛЕ, а дончане (3:6) покидают турнир.

    В текущем сезоне «Шахтер» заработал 10 очков рейтинга для украинской ассоциации. «Динамо» отвоевало 13 очков рейтинга.

    • Это позволило киевлянам впервые с сезона-2003/04 обойти дончан по данному показателю.
    • В том евросезоне киевский клуб заработал 8 очков, а донецкий – 2,5.
    • Своего соперника в 1/8 финала турнира «Динамо» узнает 22 февраля после жеребьевки.

    Источник: Официальный сайт УЕФА

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    22.02.2019 06:52
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    Комментарии7
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    • ...
      Рейтинг: +100740

      zigbert 22 февраля 2019, 15:08

      Тут еще важно с какими командами играли эти коллективы.

      2
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    • ...
      Рейтинг: +12743

      Cules2013 22 февраля 2019, 10:27

      ЛОЛ, только пару недель назад было вью кого-то из Шахтёра, где было прям текстом сказано, мол Шахтёр - это команда уровня ЛЧ, а ДК - ЛЕ.
      Ну-ну...

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3609

      александр п > Cules2013 22 февраля 2019, 12:33

      Кицдеть не мешки ворочать.Жаль не состоялась идея проводить совместный с украиной чемпионат.

      0
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 22 февраля 2019, 09:22

      Тут всё дело в жеребьёвке. Шахтёр вчера во втором тайме возил немцев как хотел, но не пруха. Дважды была перекладина, а в контратаке при обрезе в нападении пропустили гол. В двух последних голах не выручил Пятов.

      1
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    • ...
      Рейтинг: -28

      ivannaumov 22 февраля 2019, 08:28

      Xoтитe cделать cвoe тeлo кpacивым кaк у спopтcмeнов? 3нaкoмый paccказaл как пoдкaчать тeлo не xодя в тpeнaжёpку и нe сидя на изнуpитeльных диeтах, пoвepьтe этo caмый инновациoнный и дeйcтвенный спocoб. вoт мой peзультaт зa двe недeли (извинитe за cпам)! ---- http://7.ly/sportmen

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      Рейтинг: +6151

      Viper for CSKA 22 февраля 2019, 07:30

      Нужно конечно не забывать, что Олимпиакос и близко не ровня нынешнему Айнтрахту по игре, так что два украинских клуба находились в неравных условиях. Но в принципе киевляне молодцы. Жаль нашим, например Зениту, не попадутся, было бы интересно.

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      Рейтинг: +767

      Petrak86 > Viper for CSKA 22 февраля 2019, 08:09

      попадутся, если и Киев, и Зенит будут выносить всех подряд - тогда неизбежно встретятся в финале.

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