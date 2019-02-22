«Динамо» Киев набрало больше очков рейтинга, чем «Шахтер». Впервые за 15 лет

В четверг, 21 февраля, прошли ответные матчи 1/16 финала Лиги Европы.

Киевское «Динамо» победило «Олимпиакос» – 1:0. «Шахтер» в гостях крупно проиграл «Айнтрахту» со счетом 1:4. По итогам двухматчевого противостояния киевляне (3:2) продолжат участие в 1/8 финала ЛЕ, а дончане (3:6) покидают турнир.

В текущем сезоне «Шахтер» заработал 10 очков рейтинга для украинской ассоциации. «Динамо» отвоевало 13 очков рейтинга.