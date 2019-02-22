Сулейманов – о голе со штрафного: «Почувствовал уверенность и сказал Перрейре, что буду бить я»

Нападающий «Краснодара» Магомед-Шани Сулейманов прокомментировал результат ответного матча 1/16 финала Лиги Европы против «Байера» (1:1).

О матче

«Маленький праздник. Очень рады, что прошли.

В концовке они все пошли вперед. Угловых пять-шесть в конце было, но мы выстояли, это показывает наш характер.

О голе со штрафного

Мы тренируем штрафные лет пять. Почувствовал уверенность и сказал Перейре, что буду бить я. Вот так и вышел гол.

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