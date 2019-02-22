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    Сулейманов – о голе со штрафного: «Почувствовал уверенность и сказал Перрейре, что буду бить я»

    Нападающий «Краснодара» Магомед-Шани Сулейманов прокомментировал результат ответного матча 1/16 финала Лиги Европы против «Байера» (1:1).

    О матче

    «Маленький праздник. Очень рады, что прошли.

    В концовке они все пошли вперед. Угловых пять-шесть в конце было, но мы выстояли, это показывает наш характер.

    О голе со штрафного

    Мы тренируем штрафные лет пять. Почувствовал уверенность и сказал Перейре, что буду бить я. Вот так и вышел гол.

    Надежда-2019. Один молодой парень разбудит весь русский футбол

    Источник: «Матч ТВ»

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    22.02.2019 02:00
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    Комментарии13
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      Рейтинг: +29

      YRIY NAPOLEON 22 февраля 2019, 21:24

      Хоть бы не сломали в первой игре шпанцы

      0
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      Рейтинг: +100740

      zigbert 22 февраля 2019, 12:52

      Если будет работать над собой и не будет брать отрицательные примеры ,вырастет в настоящую звезду российского футбола.

      2
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      Рейтинг: +1099

      exreporter 22 февраля 2019, 10:13

      Азмун и Магомед-Шани сделали вчерашний европейский вечер. И дали похожие по скромности и порядочности комментарии. И даже напрашиваются какие-то размышления на тему менталитета.

      2
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 22 февраля 2019, 09:49

      Молодец, классно вставил немчуре.

      0
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 22 февраля 2019, 09:19

      Пацанчик очень техничен и с головой. Уверенно прогрессирует в игре и удачно выходит на замену.

      3
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      Рейтинг: +90

      Cheappy 22 февраля 2019, 08:34

      Молодцы!

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      Рейтинг: -28

      ivannaumov 22 февраля 2019, 08:27

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Xoтитe cделать cвoe тeлo кpacивым кaк у спopтcмeнов? 3нaкoмый paccказaл как пoдкaчать тeлo не xодя в тpeнaжёpку и нe сидя на изнуpитeльных диeтах, пoвepьтe этo caмый инновациoнный и дeйcтвенный спocoб. вoт мой peзультaт зa двe недeли (извинитe за cпам)! ---- http://tok.pw/sportmen

      -5
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      Рейтинг: +781

      Дима Цэ 22 февраля 2019, 07:46

      Исполнил - уровень Месси!!
      Здорово.

      1
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      Рейтинг: +7153

      владимир миронов 22 февраля 2019, 07:36

      Что сказать--молодец. Парнишка освоится и будет звездочка в нашем футболе.

      5
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      Рейтинг: +2736

      BlackMurder 22 февраля 2019, 06:16

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Мздит, как дышит, почувствовал и решил, что во имя очка Мамаева, должен бить я) и я забил, я очень, ну итд

      -15
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      Рейтинг: +986

      Mirak92 > BlackMurder 22 февраля 2019, 10:16

      Лечись,пока не поздно!хотя....

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