Главный тренер «Арсенала» Унаи Эмери прокомментировал результат ответного матча 1/16 финала Лиги Европы против БАТЭ (3:0).

«Мы хотели этого результата. Также мы хотели сыграть для наших болельщиков, прибавить и вернуть настрой после первой игры, которая была не очень хорошей. Мы показали максимум, чтобы сделать камбэк, команда поработала очень хорошо.

Мы должны были играть осторожно, потому что если бы они забили, то могли бы вернуться в игру. Наш посыл был таким: если мы забиваем, то продолжаем забивать. Если забиваем два, то продолжаем. Продолжаем и продолжаем. Нам нужно было три, четыре гола для большей безопасности», – сказал Эмери.