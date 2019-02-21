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    Тихонов: «Никогда не мечтал возглавить «Спартак»

    Бывший полузащитник «Спартака» Андрей Тихонов заявил, что у него никогда не было мечты стать главным тренером московского клуба.

    В своей карьере 48-летний специалист возглавлял щелковскую «Спарту», «Енисей» и «Крылья Советов».

    – Чего ждете от «Спартака» Олега Кононова?

    – На зимних сборах у Кононова было время поставить игру, которую он хочет. По его словам, проблески настоящего спартаковского стиля просматриваются. Но контрольные матчи нельзя сравнивать с официальными. Так что я бы не торопился с прогнозами. На турнире в Дохе сыграл зрелищно, а потом, в Турции, уже не так.

    – Сами мечтаете когда-нибудь возглавить «Спартак»?

    – У меня никогда не было такой мечты… Вообще же, мечтать не вредно. У нас много тренеров стремятся в большие клубы, но не думаю, что все к этому по-настоящему готовы.

    После 17-ти туров красно-белые занимают четвертое место в турнирной таблице РПЛ, отставая от лидирующего «Зенита» на шесть очков.

    Источник: «Советский спорт»

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    21.02.2019 18:13
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 21 февраля 2019, 20:42

      А тебя кто просил?

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 21 февраля 2019, 20:39

      как знать всё может быть в жизни Но не сейчас все правильно

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5256

      Агасфер 21 февраля 2019, 20:36

      Молодец! Это же сковородка диавола!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +100740

      zigbert 21 февраля 2019, 20:25

      В силу своей скромности Андрей никогда не будет рваться в какой либо знаменитый клуб ,когда сам не вырастет до тренера высокого уровня.

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +26779

      slavutiq70 21 февраля 2019, 20:13

      Ну и правильно,,,Андрей работает,,,а мечта она сама придёт,,,и лучше о ней молчать,,,

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +24277

      DOCTOR PENALTY 21 февраля 2019, 20:03

      Андрей, не верю!!! Верю только тому, что ...по-настоящему не готов. Успехов тебе!

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 21 февраля 2019, 18:32

      Скромно, объективно и без амбиций понтовых Андрей ответил по существу. Пусть с низов начинают многие тренеры, а то непременно команды РПЛ им подавай...

      7
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