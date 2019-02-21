Тихонов: «Никогда не мечтал возглавить «Спартак»

Бывший полузащитник «Спартака» Андрей Тихонов заявил, что у него никогда не было мечты стать главным тренером московского клуба.

В своей карьере 48-летний специалист возглавлял щелковскую «Спарту», «Енисей» и «Крылья Советов».

– Чего ждете от «Спартака» Олега Кононова?

– На зимних сборах у Кононова было время поставить игру, которую он хочет. По его словам, проблески настоящего спартаковского стиля просматриваются. Но контрольные матчи нельзя сравнивать с официальными. Так что я бы не торопился с прогнозами. На турнире в Дохе сыграл зрелищно, а потом, в Турции, уже не так.

– Сами мечтаете когда-нибудь возглавить «Спартак»?

– У меня никогда не было такой мечты… Вообще же, мечтать не вредно. У нас много тренеров стремятся в большие клубы, но не думаю, что все к этому по-настоящему готовы.

После 17-ти туров красно-белые занимают четвертое место в турнирной таблице РПЛ, отставая от лидирующего «Зенита» на шесть очков.