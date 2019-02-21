Президент «Атлетико»: «Роналду победил в ЛЧ три раза, а не пять. Два финала против нас он не выиграл»

Президент «Атлетико» Энрике Сересо высказал мнение о жесте нападающего «Ювентуса» Криштиану Роналду по ходу матча 1/8 финала Лиги чемпионов.

Во время игры трибуны стадиона мадридцев «Ванда Метрополитано» освистывали португальца, выступавшего ранее за «Реал». В ответ он показал им пять пальцев, что означает пять его побед в ЛЧ.

«Криштиану победил в Лиге чемпионов не пять раз, а только три. В двух оставшихся финалах против нас он на самом деле не выиграл», – сказа Сересо.

«Атлетико» встречался с «Реалом» в финале Лиги чемпионов в 2014-м и 2016 годах. В первом случае «Реал» победил в дополнительное время со счетом 4:1 (Роналду отличился с пенальти), во втором – по пенальти (1:1, 5:3).