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    Президент «Атлетико»: «Роналду победил в ЛЧ три раза, а не пять. Два финала против нас он не выиграл»

    Президент «Атлетико» Энрике Сересо высказал мнение о жесте нападающего «Ювентуса» Криштиану Роналду по ходу матча 1/8 финала Лиги чемпионов.

    Во время игры трибуны стадиона мадридцев «Ванда Метрополитано» освистывали португальца, выступавшего ранее за «Реал». В ответ он показал им пять пальцев, что означает пять его побед в ЛЧ.

    «Криштиану победил в Лиге чемпионов не пять раз, а только три. В двух оставшихся финалах против нас он на самом деле не выиграл», – сказа Сересо.

    «Атлетико» встречался с «Реалом» в финале Лиги чемпионов в 2014-м и 2016 годах. В первом случае «Реал» победил в дополнительное время со счетом 4:1 (Роналду отличился с пенальти), во втором – по пенальти (1:1, 5:3).

    Источник: Sport.es

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    21.02.2019 17:59
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    Комментарии25
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      Рейтинг: +452

      тёска 22 февраля 2019, 13:02

      Но кубок над головой всё равно держал крис

      1
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      Рейтинг: +439

      сасас 21 февраля 2019, 23:42

      Аналдо самое гнилое и распиаренное чмо в мире

      0
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      Рейтинг: +617

      nelez 21 февраля 2019, 22:52

      Атлетико самое гнилое команда в мире. Толко ломать умеют футболистов противника. Единственная команда когда игрет с барселоной я болею за барсу.
      P.S. Я болельшик Реала около 30 лет.

      1
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      Рейтинг: +906

      Football06 > nelez 22 февраля 2019, 12:28

      Ты не фанат Реала значит ..ты болела ,который болеет против других клубов .я вот никогда не болел против Реала в простых матчах ,выиграют и выиграют ,наше дело выиграть свои матчи а не смотреть на других

      -1
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      Рейтинг: +617

      nelez > Football06 5 марта 2019, 21:10

      Ялюблю футбол . И фанат Реала.
      А твои комменты я прочитал. Ты не болельщик какого то клуба ты просто антинеаловец и все.

      0
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      Рейтинг: +4624

      la verdad 21 февраля 2019, 20:56

      Проиграв столько финалов, президент явно обозлился на всех и вся...

      1
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      Рейтинг: +1969

      Niko 21 февраля 2019, 20:43

      Вот уж разница велика. Результат есть 5 лиг чемпионов, а в дополнительное время или по пенальти только проигравшие и помнят

      3
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      Рейтинг: +778

      УхоГорлоНос 21 февраля 2019, 20:28

      В человеке просто обида говорит, проигрывать в финале всегда тяжелее всего

      3
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      Рейтинг: +2141

      diadushka 21 февраля 2019, 20:01

      тебе какое дело кто и сколько раз выигрывал ЛЧ? Ты за себя и свою гнилую команду говори! Сколько раз вы выиграли??? Хотя бы 3 раза выиграйте и тогда с Роналду можешь на равных говорить! А пока не выиграли, ты всего лишь гнусный и пропитанный желчью президент гнусного грязного клуба с педофилами в своем тренерском штабе

      1
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      Рейтинг: +4624

      la verdad > Вот оно чё Михалыч 21 февраля 2019, 20:54

      Он не может по-другому, т.к. он - былло. Он родился таким...

      2
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      Рейтинг: +107

      Antoha46 > diadushka 21 февраля 2019, 22:55

      Вот ты считаешь что раз Атлетико не выигрывал Лигу чемпионов то его президент не имеет право говорить на равных с игроком)),пусть так!но ты то сам кроме 1000 рублей на ставках не выиграл ничего,так что тоже замолчи и не плюйся желчью!не сомневаюсь что президент гнусного клуба добился намного большего чем ты!

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      Рейтинг: +439

      сасас > diadushka 21 февраля 2019, 23:44

      А что Анальду сделал в этих финалах , кроме забитых пенатьти и голам в пустые ворота?

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      Рейтинг: +2141

      diadushka > Вот оно чё Михалыч 22 февраля 2019, 10:46

      Я за честный спорт, и поэтому, когда результат строится на пакостях, таких как выбрасывания второго мяча на поле, то смотрится такое неприятно) Не говоря уже об откровенном хамстве и плевках в соперников (Коста, Годин). А историю про педофилов не я придумал, недавно такое публиковали! Поэтому такой клуб уважать мне не приходится, как по игре, так и по людям там работающим!

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      Рейтинг: +2141

      diadushka > la verdad 22 февраля 2019, 10:48

      ......ну за монитором ты конечно герой ярлыки вешать)

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      Рейтинг: +2141

      diadushka > Antoha46 22 февраля 2019, 10:53

      Роналду навсегда записал свое имя в историю футбола! А этот президент клуба в футбольном мире очень скоро забудется как только перестанет быть президентом! Так что о каких равных идет речь?) И я не плююсь желчью, просто ненавижу этот клуб по вышеуказанным причинам и высказываю свое мнение! Не имею права?)
      Считаешь этот клуб и президента великими? Дело твое! И мне все равно чего добился ты и выиграл больше 1000 рублей или меньше, твое мнение и ты по-своему прав) Не мне об этом говорить

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      Рейтинг: +107

      Antoha46 > diadushka 22 февраля 2019, 15:36

      Нет конечно,до величия им далеко),а вот уважения Атлетико заслуживает-редко какой клуб после стольких неудач в главных матчах не развалился бы и продолжал гнуть свою линию!о Криштиану и говорить нечего,при всем моем не очень хорошем к нему отношении несомненно он великий футболист,трудяга огромный молодец!речь же не о равенстве(само собой он президент не так известен и мало кто кроме болельщиков Атлетико будут его помнить)ты прав у каждого свое мнение,и я после твоего комментария конкретно о тебе его поменял в лучшую сторону!на поле сейчас все хитрят,падают,плачут,время задерживают,стиль у АМ может и не зрелищный,но согласись какая разница если он позволит наконец взять эту самую ЛЧ,так же как и Криштиану они впишут имя в историю и кроме победы не останется ничего.Вот к примеру Наполи или тот же Лион-смотреть приятно,но через неделю забываешь.а сборную Греции 2004 или Португалию 2016 вспоминают)

      0
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      Рейтинг: +704

      SanInstructor 21 февраля 2019, 19:28

      Ваще нипанятна

      5
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      Рейтинг: +7545

      Татарин за ЦСКА 21 февраля 2019, 18:33

      Какой то придурок этот президент

      5
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      Рейтинг: +24996

      bset 21 февраля 2019, 18:22

      Выигрывает ЛЧ тот, кто сыграл в финале, или все те, кто клуб довели до финала и до итоговой победы? Странное изречение.

      8
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      Рейтинг: +906

      Football06 > bset 21 февраля 2019, 18:38

      Ну как бы сказать Кариус тоже как бы тащил Ливер к финалу а финал мягко скажем не удался ,так что важно не только пройти но и в финале сыграть нормально

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      Рейтинг: +24996

      bset > Football06 21 февраля 2019, 18:45

      Ну а не будь Кариуса, может и финала никакого бы не было) И я понимаю - пройти весь путь и в конце сыграть плохо. Но тут речь вообще об отсутствии игрока в последнем матче.

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      Рейтинг: +906

      Football06 > bset 22 февраля 2019, 12:32

      Ну и такое есть )) по мне так важна стабильность в игре можно как говорил Моуриньо один раз проиграть 5:0 чем 5 раз по 1:0 ..)) можно сыграть в сезоне 10 матчей хорошо и выиграть ЛЧ а можно 38 и Ла Лига ))а когда говорят мол ЛЧ супер и ТД. Да так и есть престиж супер .но когда команда которая называется супер клубом и говорят лучший клюб в мире то они должны не одну ЛЧ в трёх подряд сезонах брать но и требл

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