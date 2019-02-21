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    Агент Сигурдссона опроверг информацию об интересе «Наполи» к полузащитнику

    Футбольный агент Бьярки Гуннлаугссон, представляющий интересы полузащитника ЦСКА Арнора Сигурдссона, заявил, что СМИ распространили неверную информацию об интересе к 19-летнему игроку со стороны «Наполи».

    Ранее исландский портал Fotbolti сообщил, что итальянский клуб готов сделать предложение по хавбеку в летнее трансферное окно.

    «Арнор и «Наполи»? Это неправда. Всего лишь слухи», – сказал Гуннлаугссон.

    • Сигурдссон перешел в ЦСКА летом прошлого года из «Норрчепинга» за 4 миллиона евро.
    • В текущем сезоне исландец провел за армейцев 15 матчей, забил три гола и сделал одну результативную передачу.
    • Контракт полузащитника с москвичами рассчитан до середины 2023 года.
    • Transfermarkt оценивает стоимость Сигурдссона в 5 миллионов.

    Источник: «Чемпионат»

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    21.02.2019 17:44
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +7545

      Татарин за ЦСКА 21 февраля 2019, 18:39

      Как то быстро среагировал этот агентик))))

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 > Татарин за ЦСКА 22 февраля 2019, 08:57

      Это да, но зато опроверг слухи.

      0
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      ...
      Рейтинг: +7545

      Татарин за ЦСКА > vladimir-7 25 февраля 2019, 12:40

      Цену набивает

      0
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