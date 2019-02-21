Агент Сигурдссона опроверг информацию об интересе «Наполи» к полузащитнику

Футбольный агент Бьярки Гуннлаугссон, представляющий интересы полузащитника ЦСКА Арнора Сигурдссона, заявил, что СМИ распространили неверную информацию об интересе к 19-летнему игроку со стороны «Наполи».

Ранее исландский портал Fotbolti сообщил, что итальянский клуб готов сделать предложение по хавбеку в летнее трансферное окно.

«Арнор и «Наполи»? Это неправда. Всего лишь слухи», – сказал Гуннлаугссон.