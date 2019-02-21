Агент Сигурдссона опроверг информацию об интересе «Наполи» к полузащитнику

Как то быстро среагировал этот агентик))))
Футбольный агент Бьярки Гуннлаугссон, представляющий интересы полузащитника ЦСКА Арнора Сигурдссона, заявил, что СМИ распространили неверную информацию об интересе к 19-летнему игроку со стороны «Наполи».
Ранее исландский портал Fotbolti сообщил, что итальянский клуб готов сделать предложение по хавбеку в летнее трансферное окно.
«Арнор и «Наполи»? Это неправда. Всего лишь слухи», – сказал Гуннлаугссон.
- Сигурдссон перешел в ЦСКА летом прошлого года из «Норрчепинга» за 4 миллиона евро.
- В текущем сезоне исландец провел за армейцев 15 матчей, забил три гола и сделал одну результативную передачу.
- Контракт полузащитника с москвичами рассчитан до середины 2023 года.
- Transfermarkt оценивает стоимость Сигурдссона в 5 миллионов.