Fotbolti: «Наполи» готов сделать предложение ЦСКА по Сигурдссону

всегда готов сделать скромное предложение.
от которого откажутся.
«Наполи» проявляет интерес к полузащитнику ЦСКА Арнору Сигурдссону.
Как сообщает исландский портал Fotbolti, итальянский клуб готов летом сделать предложение москвичам по трансферу 19-летнего футболиста.
- Сигурдссон перешел в ЦСКА летом прошлого года из «Норрчепинга» за 4 миллиона евро.
- В текущем сезоне исландец провел за армейцев 15 матчей, забил три гола и сделал одну результативную передачу.
- Transfermarkt оценивает стоимость хавбека в 5 миллионов.