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    Fotbolti: «Наполи» готов сделать предложение ЦСКА по Сигурдссону

    «Наполи» проявляет интерес к полузащитнику ЦСКА Арнору Сигурдссону.

    Как сообщает исландский портал Fotbolti, итальянский клуб готов летом сделать предложение москвичам по трансферу 19-летнего футболиста.

    • Сигурдссон перешел в ЦСКА летом прошлого года из «Норрчепинга» за 4 миллиона евро.
    • В текущем сезоне исландец провел за армейцев 15 матчей, забил три гола и сделал одну результативную передачу.
    • Transfermarkt оценивает стоимость хавбека в 5 миллионов.

    Источник: Fotbolti

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    21.02.2019 16:34
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    Комментарии20
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      Рейтинг: +67330

      portero 23 февраля 2019, 00:08

      всегда готов сделать скромное предложение.
      от которого откажутся.

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3120

      erma 22 февраля 2019, 19:17

      чтобы что-то продать, нужно сначала что-то купить - если у ЦСКА (который мне - о ужас! - симпатичен) еще остались амбиции в чемпионате.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 21 февраля 2019, 19:16

      В ПФК ЦСКА Сигурдссона наиграют, доведут до отличного качества
      как игрока, а потом можно будет говорить о продаже его в другой
      зарубежный клуб. То, что итальянский клуб интересуется игроком
      ЦСКА уже сейчас, говорит о том, что руководство клуба ведет грамотную работу в этом направлении.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7545

      Татарин за ЦСКА 21 февраля 2019, 18:36

      30 лямов и он ваш,какой базар.
      На самом деле пусть еще поиграет пару годиков,а потом в ТОП клуб

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 > Татарин за ЦСКА 21 февраля 2019, 18:44

      Все верно.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +5490

      Lester84 21 февраля 2019, 18:28

      Такая корова и самому нужна. Пусть еще у нас поиграет. А дальше можно как и Головина за 30ку продавать!

      6
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1465

      yarik1_78 21 февраля 2019, 18:05

      20 и пусть забирают,а нет так нам самим пригодится!

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +14263

      Skull_Boy 21 февраля 2019, 17:35

      За 10ку уйдет, если не больше

      7
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    • ...
      Рейтинг: +2170

      SunRomeS 21 февраля 2019, 17:24

      5 мало, паренек то очень перспективный.

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 21 февраля 2019, 17:06

      Если и делать предложение, то такое от которого бы Гинер не отказался...

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2420

      zritelx > Рубик Докоян 21 февраля 2019, 17:46

      Да сто процентная как говорят утка , не стоит обсуждения.

      1
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > zritelx 21 февраля 2019, 17:50

      Тут и на других сайтах утки стаями летают, особенно во время ТО...

      3
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      Рейтинг: +26779

      slavutiq70 21 февраля 2019, 17:05

      Умеют Армейцы продавать ,,,с этим не поспоришь,,,но за 5 не продадут,,,,7-8 лямов,,,,

      2
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      Рейтинг: +7545

      Татарин за ЦСКА > slavutiq70 21 февраля 2019, 18:36

      От 15 и выше,остальное Гинер и смотреть не будет

      1
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      Рейтинг: +26779

      slavutiq70 > Татарин за ЦСКА 21 февраля 2019, 20:12

      Ну я только за,,,хорошо когда наши клубы зарабатывают,,,

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