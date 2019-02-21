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    Кейн вернулся в общую группу «Тоттенхэма» спустя шесть с половиной недель

    Нападающий «Тоттенхэма» Гарри Кейн возобновил занятия в общей группе команды.

    Сегодня англичанин провел тренировку наравне с остальными игроками лондонцев.

    • Форвард получил травму связок левой лодыжки 13 января в матче 22-го тура АПЛ с «Манчестер Юнайтед» (0:1). Ранее сообщалось, что он восстановится к марту.
    • Вероятно, Кейн сможет сыграть против дортмундской «Боруссии» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов, который состоится 5 марта.
    • В этом сезоне нападающий провел за лондонцев 31 игру, забил 20 голов и сделал шесть результативных передач.

    Источник: Официальный сайт «Тоттенхэма»

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    21.02.2019 17:36
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +7545

      Татарин за ЦСКА 21 февраля 2019, 19:46

      Здоровья.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 21 февраля 2019, 17:44

      Ещё сыграет и поможет "шпорам" в ЛЧ.

      2
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      ...
      Рейтинг: +7545

      Татарин за ЦСКА > Рубик Докоян 21 февраля 2019, 19:46

      Согласен.Да и без него у "шпор" не плохой голеадор имеется.)))

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > Татарин за ЦСКА 21 февраля 2019, 19:52

      Командно они против "шмелей" очень удачно сыграли.

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