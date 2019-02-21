Кейн вернулся в общую группу «Тоттенхэма» спустя шесть с половиной недель

Здоровья.
Нападающий «Тоттенхэма» Гарри Кейн возобновил занятия в общей группе команды.
Сегодня англичанин провел тренировку наравне с остальными игроками лондонцев.
- Форвард получил травму связок левой лодыжки 13 января в матче 22-го тура АПЛ с «Манчестер Юнайтед» (0:1). Ранее сообщалось, что он восстановится к марту.
- Вероятно, Кейн сможет сыграть против дортмундской «Боруссии» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов, который состоится 5 марта.
- В этом сезоне нападающий провел за лондонцев 31 игру, забил 20 голов и сделал шесть результативных передач.