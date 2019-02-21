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    «Вест Бромвич» не будет снижать цену на Рондона для «Ньюкасла»

    «Вест Бромвич» не собирается понижать стоимость нападающего Саломона Рондона для «Ньюкасла».

    Венесуэлец выступает за «Ньюкасл» на правах аренды и главный тренер «сорок» Рафаэль Бенитес хочет выкупить 29-летнего футболиста после срока ее истечения. «Вест Бромвич» готов отпустить форварда на постоянной основе, но не дешевле чем за 16 миллионов фунтов стерлингов.

    На Рондона претендует еще один неназванный клуб АПЛ. Предполагается, что в связи с интересом конкурента «Ньюкасл» все же заплатит требуемую сумму.

    В этом сезоне Рондон провел за «Ньюкасл» 21 матч, забил семь голов и сделал три результативные передачи.

    Источник: The Northern Echo

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    21.02.2019 16:22
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