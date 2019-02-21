Жена Икарди: «Прекратите нести чушь про Мауро! Он выходил играть, даже когда ему не советовали врачи»

Жена нападающего «Интера» Мауро Икарди Ванда Нара попросила болельщиков прекратить набрасываться на футболиста.

На прошлой неделе миланцы лишили форварда капитанской повязки. После этого он пропустил два матча черно-синих, сославшись на проблемы с коленом.

На днях «Интер» опубликовал сообщение, что колено аргентинца с начала сезона не претерпело никаких существенных изменений. После этого некоторые пользователи соцсетей начали высмеивать Икарди.

«Вы можете прекратить нести эту чушь сейчас! Мауро играл всегда, даже когда был не в лучшей форме.

Помню, как перед матчем с «Лацио» [в последнем туре прошлого сезона «Интер» играл на выезде с римлянами. Для выхода в Лигу чемпионов миланцам была нужна только победа, которой они и добились (3:2). Икарди в том матче забил гол с пенальти] ни один врач не советовал ему рисковать, но он вышел на поле ради «Интера» и Лиги чемпионов!» – сказала Нара.