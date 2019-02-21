Sport24: Мевля провел тренировку с «Ростовом». «Зенит» отдаст игрока в аренду

Защитник «Зенита» Миха Мевля присоединится к «Ростову» на правах аренды, сообщает Sport24.

По информации источника, 28-летний футболист уже провел тренировку в составе желто-синих. Скорее всего, сегодня стороны подпишут контракт.

Ранее сорвался переход словенца в «Эмполи». Причиной этого стал сбой в системе, не позволивший вовремя получить необходимые документы.