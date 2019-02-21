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    Sport24: Мевля провел тренировку с «Ростовом». «Зенит» отдаст игрока в аренду

    Защитник «Зенита» Миха Мевля присоединится к «Ростову» на правах аренды, сообщает Sport24.

    По информации источника, 28-летний футболист уже провел тренировку в составе желто-синих. Скорее всего, сегодня стороны подпишут контракт.

    Ранее сорвался переход словенца в «Эмполи». Причиной этого стал сбой в системе, не позволивший вовремя получить необходимые документы.

    • Мевля перешел в петербургский клуб из «Ростова» летом 2017 года за 8 миллионов евро.
    • В этом сезоне он провел за «Зенит» 14 матчей и забил один гол.
    • Контракт игрока с сине-бело-голубыми истекает в 2021 году.

    Источник: Sport24

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    21.02.2019 15:35
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +639

      MrVanes-Zenit 21 февраля 2019, 19:56

      Очень зря

      0
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    • ...
      Рейтинг: +100740

      zigbert 21 февраля 2019, 19:13

      Всегда тянут до последнего. ТО вот вот закроется.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +90

      alikatos 21 февраля 2019, 19:04

      Лудше бы Нету куда нибудь сплавили

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 21 февраля 2019, 17:23

      Пусть валит!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1531

      klim2m 21 февраля 2019, 17:14

      Вот что значит расторопная секретарша сначало отсосать а потом отослать )))) 2 минуты делов то, и Мевля в Ростове до конца сезона)))

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 21 февраля 2019, 17:05

      Время поджимает, тут бы с документами и в срок уложились.

      2
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      Рейтинг: +7917

      FanatSerj 21 февраля 2019, 16:45

      Будулаи возвращаются, жирок бы еще газпромовский подрястрести им может еще очухаются.

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