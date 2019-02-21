Sport24: Мевля провел тренировку с «Ростовом». «Зенит» отдаст игрока в аренду

Очень зря
Защитник «Зенита» Миха Мевля присоединится к «Ростову» на правах аренды, сообщает Sport24.
По информации источника, 28-летний футболист уже провел тренировку в составе желто-синих. Скорее всего, сегодня стороны подпишут контракт.
Ранее сорвался переход словенца в «Эмполи». Причиной этого стал сбой в системе, не позволивший вовремя получить необходимые документы.
- Мевля перешел в петербургский клуб из «Ростова» летом 2017 года за 8 миллионов евро.
- В этом сезоне он провел за «Зенит» 14 матчей и забил один гол.
- Контракт игрока с сине-бело-голубыми истекает в 2021 году.