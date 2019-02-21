Globo: трансфер Лукаса Сантоса обойдется ЦСКА в 2,5 миллиона

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Стала известна сумма возможного трансфера левого полузащитника «Васку да Гама» Лукаса Сантоса в ЦСКА.
По информации Globo, стороны договорились о компенсации за 19-летнего футболиста в размере 2,5 миллиона евро.
«ЦСКА хочет совершить трансфер в течение суток. Клуб собирается использовать его в Лиге чемпионов в следующем сезоне и хочет, чтобы он присоединился к команде как можно скорее, чтобы успеть подготовиться», – сказал агент игрока Фабиано Фара.
- В этом сезоне Лукас Сантос принял участие в двух матчах чемпионата Бразилии, проведя на поле 33 минуты.
- Рост хавбека – 164 сантиметра.