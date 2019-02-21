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    Globo: трансфер Лукаса Сантоса обойдется ЦСКА в 2,5 миллиона

    Стала известна сумма возможного трансфера левого полузащитника «Васку да Гама» Лукаса Сантоса в ЦСКА.

    По информации Globo, стороны договорились о компенсации за 19-летнего футболиста в размере 2,5 миллиона евро.

    «ЦСКА хочет совершить трансфер в течение суток. Клуб собирается использовать его в Лиге чемпионов в следующем сезоне и хочет, чтобы он присоединился к команде как можно скорее, чтобы успеть подготовиться», – сказал агент игрока Фабиано Фара.

    • В этом сезоне Лукас Сантос принял участие в двух матчах чемпионата Бразилии, проведя на поле 33 минуты.
    • Рост хавбека – 164 сантиметра.

    Источник: Globo

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    21.02.2019 13:45
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    Комментарии44
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      Рейтинг: +7545

      Татарин за ЦСКА 21 февраля 2019, 18:41

      копейки.перепрадаст Гинер за 10+

      4
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      Рейтинг: +2420

      zritelx > Татарин за ЦСКА 21 февраля 2019, 19:05

      Однозначно Гинер один из лучших менеджеров высшего звена в футболе не только в России, но и в Европе ,не преувеличиваю , при тех финансов которыми он располагал и располагает это однозначно , и результаты команды и построенный стадион,, но ,но - хотелось бы чтобы ЦСКА не шло по пути как в свое время пошел Аякс- продажа молодых талантов , ради прибыли клуба да и его существования. Фантастика, но хотелось чтобы в России были клубы покупающие самых лучших и талантливых, говорю не только про ЦСКА, в баскетбольном ЦСКА все-таки получилось

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      Рейтинг: +7545

      Татарин за ЦСКА > zritelx 21 февраля 2019, 19:26

      Да многие этого хотят,но никто из руководства этим заниматься не хочет

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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 21 февраля 2019, 16:51

      Посмотрим насколько дорог будет этот малый золотник. ( рост у парня 164 см ) ЦСКА хочет успеть его оформить в это зимнее ТО и подготовить к следующему сезону. А в ЛЧ ещё надо попасть, сейчас он ЦСКА в этом не помощник, другие будут это стараться сделать.

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      Рейтинг: +278

      MrNao1 > Рубик Докоян 21 февраля 2019, 17:23

      Я думаю, что штормящий Зенит опустится на третью строчку, а ЦСКА со второй выйдет в ЛЧ. У них с этим проблем точно не будет.

      2
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > MrNao1 21 февраля 2019, 17:25

      Посмотрим. Сейчас судить о готовности к играм РПЛ не стоит. Я уже не раз писал, что по мне, чтобы Зенит из ЛЕ вылетел и полностью сосредоточился на чемпионат РПЛ. Надо попадать в ЛЧ.

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      Рейтинг: +2420

      zritelx > MrNao1 21 февраля 2019, 17:27

      Но все-таки мне кажется Зенит основной претендент на золото, подчеркиваю претендент.

      3
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      Рейтинг: +278

      MrNao1 > zritelx 21 февраля 2019, 17:28

      Вторая половина сезона начинается уже совсем скоро, так что скоро увидим :)

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      Рейтинг: +278

      MrNao1 > Рубик Докоян 21 февраля 2019, 17:28

      Да не катит у них игра пока... Сказывается отсутствие лидеров. Последним был Халк, он реально мог тащить команду на себе и делать игру в одного, когда надо было. Паредес был креативным, мог иногда команду тащить на себе, но до Халка всё равно далеко.

      Зениту надо избавиться от миллиона игроков, которых они понапокупали непонятно зачем, и взять двух игроков по типу Халка и Витселя. Тогда игра будет интересной.

      А конкретно по этому сезону – будет круто, конечно, если во второй половине они начнут играть, но пока слабо верится. Надеюсь увидеть сегодня от них хороший футбол!

      3
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > MrNao1 21 февраля 2019, 17:30

      Игры нет как и состава, но ещё есть две недели до начала чемпионата, чтобы хоть немного наиграть новичков и восстановиться травмированным. По физике во втором тайме понравились с Фенером, я боялся, что полностью подсядут. Посмотрим как сегодня будет.

      5
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      Рейтинг: +3609

      александр п > Рубик Докоян 21 февраля 2019, 18:45

      Большинство великих дриблёров невысокого роста.

      2
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      Рейтинг: +278

      MrNao1 > Рубик Докоян 21 февраля 2019, 20:34

      Да, во втором тайме в прошлом матче реально лучше сыграли, чем в первом. Смотрел первую игру Краснодара. Если Зенит с ними в очку бы попал, южане бы их разделали.

      0
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      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > MrNao1 21 февраля 2019, 20:39

      Да, на данном этапе Краснодар предпочтительней выглядит по функционалу и по игровой готовности. У нас пока всё медленно и сыро. А сегодня в середине Барриос. Эрнани и Оздоев. Ранее никогда вместе не играли и опорная зона в Зените теперь проблемная. И сегодня играем без фланговых полузащитников. Подключаться будут Смольников и Анюков, и похоже Оздоев будет смещаться на левый фланг.

      1
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      Рейтинг: +278

      MrNao1 > Рубик Докоян 21 февраля 2019, 22:49

      Сегодня хорошо отработали. Но Дзюба мертвый. Хотя, в двух голах поучаствовал. Но по динамике игры он вообще не вывозит.

      0
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > MrNao1 21 февраля 2019, 22:51

      Да, у него спад после прошлого весенне-летнего удачного сезона. Но сейчас хоть Азмун появился.

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      Рейтинг: +100740

      zigbert 21 февраля 2019, 16:33

      Подозрительно дешево отдали его бразильцы.

      5
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      Рейтинг: +3609

      александр п > zigbert 21 февраля 2019, 18:47

      Гинер всяких пряников похоже наобещал.

      1
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    • ...
      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 21 февраля 2019, 15:11

      всего 33 минуты на поле это как 33 коровы за 2.5 ляма ну и трансфер

      2
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      ...
      Рейтинг: +2420

      zritelx > Полная Канистра 21 февраля 2019, 16:01

      Полностью согласен, надо учиться селекции у Спартака как они удачно Рошу купили, а ЦСКА каких-то непонятных Бекао, Влашича, исландцев тоже непонятных-поучились бы лучше у Cпартака, какая мощная селекция только у этого клуба.

      14
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      Рейтинг: +4761

      84aivengo > zritelx 21 февраля 2019, 20:51

      шикарная ирония....

      1
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      Рейтинг: +4761

      84aivengo 21 февраля 2019, 14:40

      значит,в лиге чемпионов будем играть....

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      Рейтинг: +9416

      ufos73 21 февраля 2019, 14:15

      Обманули парня то, кони в ЛЧ в этом году не попадут

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      Рейтинг: +3609

      александр п > ufos73 21 февраля 2019, 14:38

      Вполне могут попасть,явных фаворитов нет.

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      Рейтинг: +7545

      Татарин за ЦСКА > ufos73 21 февраля 2019, 18:43

      уверен???

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      Рейтинг: +9416

      ufos73 > александр п 21 февраля 2019, 20:07

      Могут если Зина ниже их опустится, если не опустится то не попадут, Спартак для меня темная лошадка, но вот Локо выше подняться должен

      1
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      Рейтинг: +3609

      александр п > ufos73 21 февраля 2019, 20:14

      Концовка будет интересной.

      0
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      Рейтинг: +2979

      Derzkiy1 21 февраля 2019, 14:06

      По нарезки техничный, сравнивают с Робиньо! Не знаю как ЦСКА умудряется их за такие суммы покупать , Зенит уверен купил бы минимум его за 20

      7
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      Рейтинг: +9416

      ufos73 > Derzkiy1 21 февраля 2019, 14:17

      Из любого дворового пацана можно "по нарезкам" сделать звезду футбола )))
      Цена сама за себя говорит о качестве

      6
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      Рейтинг: +7545

      Татарин за ЦСКА > ufos73 21 февраля 2019, 18:46

      Сколько отдали за Вагнера????А за Бекао???А за Вернблума???А за Думбия???А за Тошича???

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      Рейтинг: +9416

      ufos73 > Татарин за ЦСКА 21 февраля 2019, 20:04

      Кто такой Бекао? ))) Не помню склка за Тощича, да и он сдулся не успев уйти, за остальных больше 7 если не ошибаюсь

      0
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      Рейтинг: +7545

      Татарин за ЦСКА > ufos73 25 февраля 2019, 12:36

      Бекао сейчас один из лучших защитников нашего чемпионата.

      0
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      Рейтинг: +9416

      ufos73 > Татарин за ЦСКА 25 февраля 2019, 15:03

      Не слышал такого, может в конюшне?

      0
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    • ...
      Рейтинг: +12323

      Супервайзер 21 февраля 2019, 14:01

      Пример несравненной щедрости Гинера!

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +16619

      афоня72 21 февраля 2019, 13:55

      Купят за 2.5 продадут за 10!

      7
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      ...
      Рейтинг: +12323

      Супервайзер > афоня72 21 февраля 2019, 14:05

      Для того, чтобы продать дороже, пацана надо как следует пропиарить.
      А уж как он будет играть в других клубах других стран, это похрен. Гинер в этом мастак.
      Нет ни одного примера, когда бы игрок, приобретенный ЦСКА у других клубов, хорошо бы заиграл за границей.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3609

      александр п > Супервайзер 21 февраля 2019, 14:36

      Олич неплохо играл.

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 > Супервайзер 21 февраля 2019, 15:52

      А из спартака бывший игрок Промес "удачно"играет за
      границей, являясь "лучшим бомбардиром" в команде.

      2
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      ...
      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 > афоня72 21 февраля 2019, 16:14

      Вот так и надо, наиграют футболиста, его увидят и купят за
      хорошие для ЦСКА деньги и другим нужно брать это на вооружение, а не завидовать, сидя на диване и ковырять в носу.

      3
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      ...
      Рейтинг: +3609

      александр п > vladimir-7 21 февраля 2019, 18:43

      Для этого первое ,нужно разбираться в футболе,второе ,нужно работать на команду,третье -не воровать.Это возможно только в частных клубах.

      1
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      Рейтинг: +7545

      Татарин за ЦСКА > Супервайзер 21 февраля 2019, 18:46

      А из других клубов РФПЛ кто-то заиграл в ТОп чемпионате???

      0
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      Рейтинг: +3609

      александр п > Татарин за ЦСКА 21 февраля 2019, 18:51

      Видич,Шкртел,Иванович.

      1
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      Рейтинг: +7545

      Татарин за ЦСКА > александр п 21 февраля 2019, 19:25

      Ну единичные случаи.

      0
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      ...
      Рейтинг: +3609

      александр п > Татарин за ЦСКА 21 февраля 2019, 19:33

      Дело не в этом ,скаутинг у Гинера вне конкуренции.И его тренеры раскрывают потенциал купленных на 100%.

      1
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      Рейтинг: +7545

      Татарин за ЦСКА > александр п 21 февраля 2019, 19:35

      Ну тут то ты прав.Вот весь чемпионат был бы с таким менеджментом,как у нас.Вот это был бы чемпионат.Сколько зрелища было бы и мастеровитые футболисты играли у нас)))

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