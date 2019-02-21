Globo: трансфер Лукаса Сантоса обойдется ЦСКА в 2,5 миллиона

Стала известна сумма возможного трансфера левого полузащитника «Васку да Гама» Лукаса Сантоса в ЦСКА.

По информации Globo, стороны договорились о компенсации за 19-летнего футболиста в размере 2,5 миллиона евро.

«ЦСКА хочет совершить трансфер в течение суток. Клуб собирается использовать его в Лиге чемпионов в следующем сезоне и хочет, чтобы он присоединился к команде как можно скорее, чтобы успеть подготовиться», – сказал агент игрока Фабиано Фара.