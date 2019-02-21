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    Бекао – о Гончаренко: «Михалыч – замечательный человек. Он первым встретил меня в ЦСКА с распростертыми объятиями»

    Защитник ЦСКА Родриго Бекао высказал мнение о главном тренере москвичей Викторе Гончаренко.

    Бразилец вспомнил, как российский специалист встретил его по прибытию в клуб и назвал его замечательным человеком.

    «Михалыч – особенный тренер и замечательный человек. Когда я только приехал в ЦСКА, он первым встретил меня у дверей отеля с распростертыми объятиями. Собрал всех ребят и сказал: «Родриго, это твои партнеры. Здесь все и всегда будут в твоем распоряжении, любой партнер окажет необходимую помощь». Он очень хорошо меня принял, как и вся команда. Постоянно помогает мне, подсказывает. Рядом с ним я очень вырос, как профессионал, и этот процесс продолжается.

    Михалыч постоянно мне что-то говорит, подбадривает, достает меня в хорошем смысле. Но я, конечно же, понимаю, что это все идет мне во благо, только на пользу. Я бесконечно благодарен нашему главному тренеру за то, что он делает из меня профессионала. С его помощью я становлюсь сильнее.

    Еще раз скажу, я никогда не забуду момент первой встречи, когда я только перешел в ЦСКА. Ко мне отнеслись с такой теплотой и любовью, что я сразу почувствовал, будто попал в родной дом», – сказал Бекао.

    • Бекао перешел в ЦСКА летом 2018 из «Баии» на правах аренды до конца сезона.
    • В текущей кампании защитник провел за армейцев 24 матча.

    Источник: Bobsoccer

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    21.02.2019 12:18
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 21 февраля 2019, 16:41

      По соотношению цены и качества игроков, вложение средств и достижение результата, клуб ЦСКА в РПЛ на первых ролях.

      4
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      Рейтинг: +100740

      zigbert 21 февраля 2019, 16:15

      Доверие тренера важно для любого игрока.

      5
      Ответить
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      Рейтинг: +16619

      афоня72 21 февраля 2019, 13:54

      Еще тысячный раз повторю, на данный момент у ЦСКА лучший менеджмент.
      Берут средних игроков и превращают алмаз в бриллиант.

      8
      Ответить
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      Рейтинг: +2420

      zritelx 21 февраля 2019, 12:54

      Сейчас пытался вспомнит, но на ум ничего не пришло, когда игрок из средненького клуба Бразилии, не известного большинству любителей футбола, да самое интересное и там не всегда попадающий в основной состав, в России превращается, не думаю что преувеличиваю, в хорошего игрока европейского уровня, конечно не высшего элитарного уровня, но однозначно серьезного среднего уровня- в Российском чемпионате он однозначно один из лучших центральных, только разве Джикия да и может быть Иванович встанут с ним в ряд.

      8
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      Рейтинг: +4761

      84aivengo 21 февраля 2019, 12:36

      "достает меня в хорошем смысле" ))) сплошной квн... классный защитник,скромный и адаптировался сразу... вот это находка... "миха-аа-алыч...

      6
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      Рейтинг: +978

      РМЗ 21 февраля 2019, 12:34

      ЦСКА это единственная команда в стране по которой видно что они работают как семья . Это заслуга Гинера

      11
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      Рейтинг: +4761

      84aivengo > РМЗ 21 февраля 2019, 12:37

      тут уж точно гинер не купил... это достижение , превосходство

      6
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