Бекао – о Гончаренко: «Михалыч – замечательный человек. Он первым встретил меня в ЦСКА с распростертыми объятиями»

Защитник ЦСКА Родриго Бекао высказал мнение о главном тренере москвичей Викторе Гончаренко.

Бразилец вспомнил, как российский специалист встретил его по прибытию в клуб и назвал его замечательным человеком.

«Михалыч – особенный тренер и замечательный человек. Когда я только приехал в ЦСКА, он первым встретил меня у дверей отеля с распростертыми объятиями. Собрал всех ребят и сказал: «Родриго, это твои партнеры. Здесь все и всегда будут в твоем распоряжении, любой партнер окажет необходимую помощь». Он очень хорошо меня принял, как и вся команда. Постоянно помогает мне, подсказывает. Рядом с ним я очень вырос, как профессионал, и этот процесс продолжается.

Михалыч постоянно мне что-то говорит, подбадривает, достает меня в хорошем смысле. Но я, конечно же, понимаю, что это все идет мне во благо, только на пользу. Я бесконечно благодарен нашему главному тренеру за то, что он делает из меня профессионала. С его помощью я становлюсь сильнее.

Еще раз скажу, я никогда не забуду момент первой встречи, когда я только перешел в ЦСКА. Ко мне отнеслись с такой теплотой и любовью, что я сразу почувствовал, будто попал в родной дом», – сказал Бекао.