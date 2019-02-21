Журналист Егоров: «Каррера разрешил купить Рошу по СМС. Судьбу 1 миллиарда рублей решили по СМС»

Обозреватель «Спорт-Экспресса» Сергей Егоров рассказал об обстоятельствах покупки нападающего «Спартака» Педро Роши. Бразилец перешел из «Гремио» в 2017 году за 12 миллионов евро.

«О покупке Роши постоянно говорили, что Массимо Каррера прислал СМС. Судьбу 1 миллиарда рублей то есть решали по СМС Каррере. Что это такое вообще? Не очень хорошо», – сказал Егоров.