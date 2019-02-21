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    Журналист Егоров: «Каррера разрешил купить Рошу по СМС. Судьбу 1 миллиарда рублей решили по СМС»

    Обозреватель «Спорт-Экспресса» Сергей Егоров рассказал об обстоятельствах покупки нападающего «Спартака» Педро Роши. Бразилец перешел из «Гремио» в 2017 году за 12 миллионов евро.

    «О покупке Роши постоянно говорили, что Массимо Каррера прислал СМС. Судьбу 1 миллиарда рублей то есть решали по СМС Каррере. Что это такое вообще? Не очень хорошо», – сказал Егоров.

    • Роша в текущем сезоне РПЛ провел один матч.
    • Рыночная стоимость игрока сейчас – 2,5 миллиона евро.
    • «Спартак» в РПЛ идет третьим.

    Источник: YouTUbe-канал «Спорт-Экспресс»

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    21.02.2019 12:05
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    Комментарии29
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      Рейтинг: +364

      Smoking_dog 25 февраля 2019, 11:09

      да пофиг на СМС.купили за 12 когда рыночная стоимость 2.5??это вас не смущает?

      0
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    • ...
      Рейтинг: +22976

      Blossiya 22 февраля 2019, 14:32

      А он должен был за руку его привести в команду? Важно другое, Каррера не имел полномочий подписывать контракты с игроками и заключать сделки от имени клуба. Это прерогатива генерального директора, а не тренера команды.

      2
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      Рейтинг: +1449

      spartakuz 22 февраля 2019, 07:45

      Какая разница по какому каналу решался вопрос? Если бы Каррера ответил по телефонограмме (20-век) или видеосвязи (21-век), что-то поменялось бы?

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +22976

      Blossiya > spartakuz 22 февраля 2019, 14:32

      Почтовых голубей надо было послать с развернутым мнением тренера)

      3
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 21 февраля 2019, 16:34

      Как покупают и продают игроком и за сколько, тем более в частном клубе это их внутреннее дело. Или надо по просьбе трудящихся и открытым голосованием на собрании трудового коллектива ?...

      11
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      Рейтинг: +3609

      александр п > Рубик Докоян 21 февраля 2019, 19:18

      Спартак квазичастный клуб,и существует он по сути на деньги россиян.Так что это не их внутреннее дело.

      0
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      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > александр п 21 февраля 2019, 19:51

      Про сказки это к другим, а не ко мне я тебе уже не раз говорил.

      9
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      Рейтинг: +1154

      Стаz 21 февраля 2019, 16:13

      Егоров это Малахов чтоль от спортивной прессы?

      4
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      Рейтинг: +100740

      zigbert 21 февраля 2019, 16:08

      И что это означает? Да ничего. О том как приобретали Рошу ,давно известно. Никаких секретов тут нет.

      6
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      Рейтинг: +10450

      ivany4 21 февраля 2019, 16:06

      Нормальные спортивные сайты уже давно не перепечатывают информацию со СЭ, и не дают на него ссылки. Репутация и имидж дороже сиюминутной "инфобомбы" от СЭ! И только бомбардир все пытается таким образом привлечь к себе внимание. Думаю потерь будет больше от перепечатывания СЭ, чем привлеченных на ресурс.
      Бомбардир, не уподобляйся убогим!))

      8
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      Рейтинг: +14956

      vka1970 21 февраля 2019, 16:00

      Егоров хорошо известный в журналистких кругах балабол и автор реально заказанных статей.Теперь даже если сконструирует действительно реальную историю, просто не поверю.Совравшему не единожды раз, веры нет.

      10
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      Рейтинг: +4880

      алдан2014 21 февраля 2019, 15:36

      А главное слово в статье-миллиард!Звучит

      2
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      Рейтинг: +4880

      алдан2014 21 февраля 2019, 15:35

      Егоров имя себе решил делать на скандалах,домыслах и откровенных небылицах.Желтая пресса.Журналистишка,как сказал бы футболистишка

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