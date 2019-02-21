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    Мората: «VAR меня раздражает»

    Нападающий «Атлетико» Альваро Мората рассказал о своем отношении к системе видеоповторов VAR.

    «VAR меня раздражает, но я ничего не могу с этим поделать. Хорошо, что с его помощью ничего не назначили в ворота «Атлетико». Кьеллини – мой друг. Я сказал ему, что не стоит требовать от арбитра свистка после каждого касания с соперником», – сказал Мората.

    • В первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов между «Атлетико» и «Ювентусом» судейская бригада отменила гол Мораты после просмотра видеоповтора.
    • Ранее игроки мадридской командой выражали недовольство работой VAR в матче Примеры с «Реалом».

    Источник: Marca

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    21.02.2019 11:44
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +100740

      zigbert 21 февраля 2019, 15:39

      Конечно Морате обидно что не был засчитан его гол. Но зачем обижаться на ВАР.

      3
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      Рейтинг: +487

      Иванов Иван Иванович 21 февраля 2019, 14:15

      Пенали надо отменить к херам, пусть только с игры забивают ))

      0
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      Рейтинг: +5256

      Агасфер 21 февраля 2019, 12:50

      Не то слово! В пользу производителя.Кто-то решил,что "парни за стеклом"будут честнее "парней на поле".Скоро вторые вообще судить перестанут,оберегая себя от ответственности за принятые решения.

      0
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      Рейтинг: +2509

      panmon 21 февраля 2019, 12:20

      Согласен. ВАР сырой. Никаких правил по его использованию. Никаких ответственных решений после неверного применения. Просто поставить матч на паузу и посмотреть как можно помочь любимой команде...

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      Рейтинг: +12346

      DeStar > panmon 21 февраля 2019, 12:52

      а меня, к примеру, в целом напрягает такой момент как "пенальти" в целом. Потому что это слишком крутое удовольствие, которое получают команды за хрень а не фол.
      ведь по факту, если посмотреть за что ставят пенальти.. так 50% из них ставят на нелепых фолах , порой в моментах где даже без фола вряд ли были опасные действия.
      Т.е веду к тому. что есть действительно "срыв опасной атаки" как фол последней надежды, как суарес на сыграл за сборную руками против кого там не помню, нигерии или кого, рамос рукой мяч летящий в ворота сбивает, вот это пенальти, карточка.
      А теперь вспоминаю момент вчерашний, когда на первой или какой там минуте, защитник юве догоняя косту НЕ СПЕЦИАЛЬНО цепляет, коста еще умудряется специально сделать шаг до штрафной. чтбы получить пенальти, ну ладно ,дело не в том. Вопрос такой стоит ли подобное нарушение в некоторых аналогичных случаев пенальти ? зачастую игрок атакующий проталкивая мяч вперед даже не успевает за ним бежать ,и видно ,что мяч выкатится за ворота, но защитник делает подкат, сбивает игрока и пенальти. но мяч бы блин УШЕЛ! откуда подарок в виде пенальти, или когда руки кладудт на плечи легко, не сносят, а кладут при подаче углового, а потом все разом падают? стоит ли это пенальти?
      По мне так пенальти, как и красная карточка. это высшая мера наказания, а порой само преступление детская хрень, на краюшке штрафной где порой не бывает даже опасного. Особенно видно такой ход любят техничные футболисты, вроде азара, неймара, они берут мяч ,как можно быстрее заходят в штрафную на сааааом крающке и все. перед тобой 2-3 защитник.а крутись с мячом, и падай от ЛЮБОГО контакта и будет тебе пенальти, забивай, выигрывай

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