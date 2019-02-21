Мората: «VAR меня раздражает»

Конечно Морате обидно что не был засчитан его гол. Но зачем обижаться на ВАР.
Нападающий «Атлетико» Альваро Мората рассказал о своем отношении к системе видеоповторов VAR.
«VAR меня раздражает, но я ничего не могу с этим поделать. Хорошо, что с его помощью ничего не назначили в ворота «Атлетико». Кьеллини – мой друг. Я сказал ему, что не стоит требовать от арбитра свистка после каждого касания с соперником», – сказал Мората.
- В первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов между «Атлетико» и «Ювентусом» судейская бригада отменила гол Мораты после просмотра видеоповтора.
- Ранее игроки мадридской командой выражали недовольство работой VAR в матче Примеры с «Реалом».