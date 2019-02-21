Мората: «VAR меня раздражает»

Нападающий «Атлетико» Альваро Мората рассказал о своем отношении к системе видеоповторов VAR.

«VAR меня раздражает, но я ничего не могу с этим поделать. Хорошо, что с его помощью ничего не назначили в ворота «Атлетико». Кьеллини – мой друг. Я сказал ему, что не стоит требовать от арбитра свистка после каждого касания с соперником», – сказал Мората.