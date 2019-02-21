«Интер» не включил Икарди в заявку на ответный матч ЛЕ с «Рапидом»

Первую встречу Интер выиграл. В домашней встрече проблем у них быть не должно.
Тренерский штаб «Интера» оставил нападающего Мауро Икарди вне заявки на ответный матч 1/16 финала Лиги Европы с венским «Рапидом».
Причина такого решения пока остается неизвестной. Ранее футболист не тренировался из-за проблем с коленом.
- Матч «Интер» – «Рапид» состоится сегодня, 21 февраля, в 23:00 по московскому времени.
- Первая игра между этими командами завершилась минимальной победой миланцев.
- Около недели назад «Интер» лишил Икарди капитанской повязки, после чего форвард отказался выходить на поле в первом матче с «Рапидом».
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