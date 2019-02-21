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    «Интер» не включил Икарди в заявку на ответный матч ЛЕ с «Рапидом»

    Тренерский штаб «Интера» оставил нападающего Мауро Икарди вне заявки на ответный матч 1/16 финала Лиги Европы с венским «Рапидом».

    Причина такого решения пока остается неизвестной. Ранее футболист не тренировался из-за проблем с коленом.

    • Матч «Интер» – «Рапид» состоится сегодня, 21 февраля, в 23:00 по московскому времени.
    • Первая игра между этими командами завершилась минимальной победой миланцев.
    • Около недели назад «Интер» лишил Икарди капитанской повязки, после чего форвард отказался выходить на поле в первом матче с «Рапидом».

    Безумное лавстори Икарди и Ванды: ни слова про измену и бывшего мужа

    Источник: Официальный твиттер «Интера»

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    21.02.2019 07:55
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +100740

      zigbert 21 февраля 2019, 14:17

      Первую встречу Интер выиграл. В домашней встрече проблем у них быть не должно.

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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 21 февраля 2019, 08:46

      Стоит на это колено надеть повязку... капитанскую, как проблемы исчезнут... Тут уже уместней говорить : " Была без радости любовь, разлука будет без печали".

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