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    Гвардиола: «Мы показали невероятный характер. Но подарили сопернику два гола, которых он не заслужил»

    Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола подвел итог победе над «Шальке» со счетом 3:2. К 84-й минуте первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов манкунианцы проигрывали 1:2.

    «Прекрасный результат. Мы подарили им два пенальти и удаление, что в этом турнире не очень хорошо. Мы все еще не готовы сражаться за последние стадии Лиги чемпионов, но сегодня мы добились отличного результата.

    Мы сыграли хорошо, но при этом проиграли несколько легких мячей, чего нельзя допускать в этом соревновании.

    Были ли пенальти? Думаю, что да. Я доверяю VAR. Иногда я могу поспорить, но это не тот случай. Пенальти был в обоих случаях.

    Мы показали невероятный характер. Подарили им два гола, хотя они не сделали ради них вообще ничего. Но ничего еще не ясно, это совершенно другой турнир», – цитирует испанца BBC.

    • На 68 минуте защитник Николас Отаменди получил вторую желтую карточку.
    • Ответный матч – 12 марта в Манчестере.

    Источник: BBC

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    21.02.2019 02:02
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +100740

      zigbert 21 февраля 2019, 13:43

      Показать характер удается не всегда ,особенно с немецкими командами.

      2
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    • ...
      Рейтинг: +2402

      SarJr 21 февраля 2019, 10:17

      Пффф. Ну подарили, ну и что. Кто нить вообще всерьёз считает что такой шальке может выиграть на этихад???

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1290

      AHTUNGBOL 21 февраля 2019, 08:37

      Будь счёт 2:1, сказал бы он о справедливости пенальти??

      0
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      Рейтинг: -314

      SuperPAV9 21 февраля 2019, 08:32

      Лысый физрук опять хрень несет

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 21 февраля 2019, 08:29

      Сенсация была близка, но видно немцы всё не могли поверить, что могут обыграть Мансити.

      2
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