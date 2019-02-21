Гвардиола: «Мы показали невероятный характер. Но подарили сопернику два гола, которых он не заслужил»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола подвел итог победе над «Шальке» со счетом 3:2. К 84-й минуте первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов манкунианцы проигрывали 1:2.

«Прекрасный результат. Мы подарили им два пенальти и удаление, что в этом турнире не очень хорошо. Мы все еще не готовы сражаться за последние стадии Лиги чемпионов, но сегодня мы добились отличного результата.

Мы сыграли хорошо, но при этом проиграли несколько легких мячей, чего нельзя допускать в этом соревновании.

Были ли пенальти? Думаю, что да. Я доверяю VAR. Иногда я могу поспорить, но это не тот случай. Пенальти был в обоих случаях.

Мы показали невероятный характер. Подарили им два гола, хотя они не сделали ради них вообще ничего. Но ничего еще не ясно, это совершенно другой турнир», – цитирует испанца BBC.