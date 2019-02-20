Неизвестные ограбили дом Мане, пока он играл с «Баварией»

В общем повезло Мане. Могло быть гораздо хуже.
«Ливерпуль» сыграл вничью 0:0 с «Баварией» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.
Полузащитник красных Садио Мане провел на поле все 90 минут. По информации Liverpool Echo, во время матча неизвестные взломали и ограбили дом хавбека сборной Сенегала. Пропали часы, телефоны и ключи от машины.
Инспектор-детектив Фил Махон призвал всех владеющих информацией по ограблению обратиться в полицию.
Во время домашней встречи группового этапа ЛЧ-2017/18 воры ограбили дом Деяна Ловрена, защитника команды Юргена Клоппа.
- Мане перешел в «Ливерпуль» в июле 2016 года из «Саутгемптона» за 42 миллиона фунтов.
- Забил 13 голов и отдал 3 ассиста в 32 играх всех турниров текущего сезона.
- Ответный матч состоится 13 марта на «Альянц Арене».