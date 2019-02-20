Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Неизвестные ограбили дом Мане, пока он играл с «Баварией»

    «Ливерпуль» сыграл вничью 0:0 с «Баварией» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

    Полузащитник красных Садио Мане провел на поле все 90 минут. По информации Liverpool Echo, во время матча неизвестные взломали и ограбили дом хавбека сборной Сенегала. Пропали часы, телефоны и ключи от машины.

    Инспектор-детектив Фил Махон призвал всех владеющих информацией по ограблению обратиться в полицию.

    Во время домашней встречи группового этапа ЛЧ-2017/18 воры ограбили дом Деяна Ловрена, защитника команды Юргена Клоппа.

    • Мане перешел в «Ливерпуль» в июле 2016 года из «Саутгемптона» за 42 миллиона фунтов.
    • Забил 13 голов и отдал 3 ассиста в 32 играх всех турниров текущего сезона.
    • Ответный матч состоится 13 марта на «Альянц Арене».

    Источник: Liverpool Echo

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    20.02.2019 23:13
    Рекомендуем
    Комментарии13
    ...
    • ...
      Рейтинг: +100740

      zigbert 21 февраля 2019, 12:31

      В общем повезло Мане. Могло быть гораздо хуже.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +139

      Антон Л 21 февраля 2019, 07:05

      "Инспектор-детектив Фил Махон призвал всех владеющих информацией по ограблению обратиться в полицию."
      Это фанаты Эвертона - к бабке не ходи.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +649

      MichelWB 20 февраля 2019, 23:58

      Видать не фанаты, ой не фанаты хату обнесли. От же ж ироды.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +457

      Tyler_Stark 20 февраля 2019, 23:54

      Судя по набору, грабители начинающие инстаграмщики

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5490

      Lester84 20 февраля 2019, 23:47

      "Всё, всё, шо нажил непосильным трудом, всё же погибло! Три магнитофона, три кинокамеры заграничных, три портсигара отечественных, куртка...замшевая… Три. Куртки. И они ещё борются за почётное звание «дома высокой культуры быта»" (с) Иван Васильевич меняет профессию

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +177

      ДениМ 20 февраля 2019, 23:45

      Да как так-то? В Эуропе ж не воруют, там жыж эльфы сплошь и рядом! Опять русские поди обнесли хатку!!! Ну и дела.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +649

      MichelWB > ДениМ 21 февраля 2019, 00:05

      Да русские во всех бедах на планете виноваты. В турции в море русская баба пукнула - в Японии цунами. В Костроме квартиру-распашонку проветривали - в штатах ураган Карина. Дети в Хабаровске в бассейн прыгнули - в Европе наводнение. Вор после отсидки на волю вышел в Мордовии - у Мане хату обнесли. У меня такое впечатление, что если все россияне в один миг свалят с планеты, все равно будут виноваты еще лет двести.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +177

      ДениМ > MichelWB 21 февраля 2019, 00:12

      Двести - мало. Лет так... навсегда! :)

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3609

      александр п > MichelWB 21 февраля 2019, 07:53

      Глупости не говори,нормально к русским во всём мире относятся.Европа запустила миллионы чёрных,вот и получила всплеск преступности.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +649

      MichelWB > ДениМ 21 февраля 2019, 08:50

      Ну я с оптимизмом смотрел в будущее.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +649

      MichelWB > александр п 21 февраля 2019, 09:15

      Особенно та треть (почти треть) американцев которые считают, что Россия не законно владеет Сибирью и все полезные ископаемые должны разрабатываться всеми желающими бесплатно.
      Особенно те Европейцы которые считают русских грязными варварами, хотя сами моются реже и белье стирают раз в месяц если не реже. Те европейцы которое среди белого дня на виду у всех готовы обоссать забор, считают себя культурной нацией уровня культуры которой нам не достичь ни когда. К русским и россиянам относятся нормально те кто нормально относится ко всем. Что в Америке, что в Европе к тебе будут относиться ровно только в том случае если от тебя что-то нужно. И отношение к тебе ( не имеено к тебе, к любому) сразу изменится как только станет понятно, что больше от тебя получить не чего. Я не говорю про всех, но про подавляющее большинство. Даже не трогая дальнюю заграницу, взять бывшие республики СССР. С Азии почти все русские уехали, так как жить стало не возможно, выжили. На Украине половина украинцев ненавидит русских. Даже "братский" народ Белоруссии считают себя европейцами, а нас дикарями. Опять же гороврю не про всех. И почему то все считают, что мы что-то кому-то должны. Все хотят за наш счет в рай въехать.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3609

      александр п > MichelWB 21 февраля 2019, 09:53

      А сам то ты во многих странах был ? В Азии и на Кавказе давят русскоязычных потому что Ельцин сдал русских и местное население враждебно нам не на словах..В советское время сталкивался с русофобией в соцстранах,в прибалтике ,во Львове.Сейчас нигде не замечаю .Встречаю и украинцев и поляков за границей.Всё это выдумки ******.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +320

      EsKamilio 20 февраля 2019, 23:16

      Когда номинальных центральных защитников не хватает, Клопп сам выходит играть ))))))

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11