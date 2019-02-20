Неизвестные ограбили дом Мане, пока он играл с «Баварией»

«Ливерпуль» сыграл вничью 0:0 с «Баварией» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

Полузащитник красных Садио Мане провел на поле все 90 минут. По информации Liverpool Echo, во время матча неизвестные взломали и ограбили дом хавбека сборной Сенегала. Пропали часы, телефоны и ключи от машины.

Инспектор-детектив Фил Махон призвал всех владеющих информацией по ограблению обратиться в полицию.

Во время домашней встречи группового этапа ЛЧ-2017/18 воры ограбили дом Деяна Ловрена, защитника команды Юргена Клоппа.