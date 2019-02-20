Официально: Скопинцев – игрок «Краснодара»

Пресс-служба «Краснодара» объявила о подписании клубом контракта с полузащитником Дмитрием Скопинцевым.

Срок соглашения – 4,5 года. Считается, что краснодарцы заплатили «Ростову» 4,4 миллиона евро за трансфер. 21-летний игрок вошел в заявку команды Мурада Мусаева под 11-м номером.

Хавбек пополнил состав «Ростова» в июле 2016 года. В текущем сезоне на его счету один гол и четыре результативные передачи в 18 играх всех турниров.

Скопинцев – воспитанник «Динамо» и «Зенита».

С июля по август 2015 года принадлежал «РБ Лейпциг».