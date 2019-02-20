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    Официально: Скопинцев – игрок «Краснодара»

    Пресс-служба «Краснодара» объявила о подписании клубом контракта с полузащитником Дмитрием Скопинцевым.

    Срок соглашения – 4,5 года. Считается, что краснодарцы заплатили «Ростову» 4,4 миллиона евро за трансфер. 21-летний игрок вошел в заявку команды Мурада Мусаева под 11-м номером.

    Хавбек пополнил состав «Ростова» в июле 2016 года. В текущем сезоне на его счету один гол и четыре результативные передачи в 18 играх всех турниров.

    Источник: Официальный сайт «Краснодара»

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    20.02.2019 19:47
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +100740

      zigbert 21 февраля 2019, 11:32

      Будет интересно посмотреть за его игрой в новой команде.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +437

      sergeIKAZ 20 февраля 2019, 21:01

      Всегда импонировала трансферная компания Краснодара.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +168

      Фантомас 67 20 февраля 2019, 19:57

      "Быки" молодчины! Удачи в играх за команду! Да у нас и лавочка "хлебная" на всякий случай.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +195

      Игорь1980 20 февраля 2019, 19:51

      Удачи Дмитрию!

      2
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