Гвардиола: «Согласен, что выиграл ЛЧ с «Барселоной» благодаря ее фантастическим игрокам»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола перед матчем с «Шальке» в 1/8 финала Лиги чемпионов согласился с тем утверждением журналистов, что дважды выиграл турнир с «Барселоной», благодаря ее индивидуально сильным футболистам.

Специалист победил в ЛЧ с каталонцами в 2009-м и 2011 годах. После этого он возглавлял «Баварию», с которой сумел трижды дойти до полуфинала турнира. Наивысшее достижение Гвардиолы в Лиге чемпионов с «Манчестер Сити» – четвертьфинал в сезоне-2017/18.

«Я полностью согласен и не собираюсь спорить с вами ни на секунду. Потому что, когда я тренировал «Барселону», я неоднократно говорил, что побеждаю благодаря этим фантастическим игрокам.

Но они [фантастические игроки] были у меня и в Мюнхене, и в Манчестере. Тем не менее, в «Барселоне» я был счастливчиком. Извините, мне повезло. Я согласен с этим», – сказал Гвардиола.

Матч «Шальке» – «Манчестер Сити» пройдет сегодня в Гельзенкирхене и начнется в 23:00 по московскому времени.