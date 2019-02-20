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    Гвардиола: «Согласен, что выиграл ЛЧ с «Барселоной» благодаря ее фантастическим игрокам»

    Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола перед матчем с «Шальке» в 1/8 финала Лиги чемпионов согласился с тем утверждением журналистов, что дважды выиграл турнир с «Барселоной», благодаря ее индивидуально сильным футболистам.

    Специалист победил в ЛЧ с каталонцами в 2009-м и 2011 годах. После этого он возглавлял «Баварию», с которой сумел трижды дойти до полуфинала турнира. Наивысшее достижение Гвардиолы в Лиге чемпионов с «Манчестер Сити» – четвертьфинал в сезоне-2017/18.

    «Я полностью согласен и не собираюсь спорить с вами ни на секунду. Потому что, когда я тренировал «Барселону», я неоднократно говорил, что побеждаю благодаря этим фантастическим игрокам.

    Но они [фантастические игроки] были у меня и в Мюнхене, и в Манчестере. Тем не менее, в «Барселоне» я был счастливчиком. Извините, мне повезло. Я согласен с этим», – сказал Гвардиола.

    Матч «Шальке» – «Манчестер Сити» пройдет сегодня в Гельзенкирхене и начнется в 23:00 по московскому времени.

    Источник: Sportsglobe

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    20.02.2019 18:38
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    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +882

      kliker 20 февраля 2019, 22:51

      "я ... побеждаю благодаря этим фантастическим игрокам."
      А ЛЧ выигрываю благодаря Эвребе.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2951

      Бухбух > kliker 21 февраля 2019, 01:28

      Правильно, судью Пеп забыл упомянуть.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +67330

      portero 20 февраля 2019, 20:22

      с Ман сити надо выиграть , в этом году может получиться.

      4
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