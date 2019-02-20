Все матчи в этой Лиге чемпионов, кроме первого, «Лион» сыграл вничью

«Лион» вчера принимал «Барселону» в первой игре 1/8 финала Лиги чемпионов. Встреча закончилась со счетом 0:0.

Это шестой подряд матч в турнире, который завершился для французской команды вничью. В групповом раунде «Лион», начиная со второго тура, последовательно сыграл вничью с «Шахтером» (2:2), «Хоффенхаймом» (3:3 и 2:2), «Манчестер Сити» (2:2) и снова «Шахтером» (1:1).

Таким образом, «Лион» набрал восемь очков в группе F и вышел в плей-офф со второго места.

Ответный матч между «Барселоной» и «ткачами» пройдет на поле каталонцев 13 марта.