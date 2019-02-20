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    Все матчи в этой Лиге чемпионов, кроме первого, «Лион» сыграл вничью

    «Лион» вчера принимал «Барселону» в первой игре 1/8 финала Лиги чемпионов. Встреча закончилась со счетом 0:0.

    Это шестой подряд матч в турнире, который завершился для французской команды вничью. В групповом раунде «Лион», начиная со второго тура, последовательно сыграл вничью с «Шахтером» (2:2), «Хоффенхаймом» (3:3 и 2:2), «Манчестер Сити» (2:2) и снова «Шахтером» (1:1).

    Таким образом, «Лион» набрал восемь очков в группе F и вышел в плей-офф со второго места.

    Ответный матч между «Барселоной» и «ткачами» пройдет на поле каталонцев 13 марта.

    Источник: Твиттер УЕФА

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    20.02.2019 16:32
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +1592

      koli4ka 20 февраля 2019, 22:14

      13 марта традиция ничейных результатов для "ткачей" будет жестоко попрана...

      1
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    • ...
      Рейтинг: +100740

      zigbert 20 февраля 2019, 17:49

      Ну просто не любят они проигрывать.

      3
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    • ...
      Рейтинг: +2402

      SarJr 20 февраля 2019, 17:25

      помнится на последнем евро португальцы тоже все игры играли вничью. они выиграли. кхм....

      2
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      ...
      Рейтинг: +12743

      Cules2013 > 20 февраля 2019, 17:56

      в ответке ничьи точно не будет)

      -1
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