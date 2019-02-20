Пентек: «Надеюсь, благодаря мне «Милан» вновь обретет величие»

С таким игроком можно решать высокие задачи.
Нападающий «Милана» Кшиштоф Пентек заявил, что хочет помочь красно-черным вновь стать большим клубом на европейской арене.
«Надеюсь, что благодаря мне «Милан» вновь станет великим.
Я покинул Польшу, когда был готов физически, морально и технически. Я мог бы уехать раньше, но я предпочел остаться на еще один год, и я абсолютно не жалею об этом.
Если бы у меня были все качества, о которых пишут газеты, я был бы лучшим футболистом в истории. Но, надеюсь, что однажды я действительно буду достоин их сравнений.
На мой взгляд, некоторые из заголовков на первых страницах преувеличены. Я приму лишь некоторую похвалу. Я доволен забитыми голами, а не попаданием на первые полосы газет.
В «Милане» собран хороший коллектив, мы создали настоящую команду», – сказал Пентек.
Поляк перешел в «Милан» из «Дженоа» во время прошедшего трансферного окна. В пяти матчах за миланцев Пентек забил шесть голов.