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    Пентек: «Надеюсь, благодаря мне «Милан» вновь обретет величие»

    Нападающий «Милана» Кшиштоф Пентек заявил, что хочет помочь красно-черным вновь стать большим клубом на европейской арене.

    «Надеюсь, что благодаря мне «Милан» вновь станет великим.

    Я покинул Польшу, когда был готов физически, морально и технически. Я мог бы уехать раньше, но я предпочел остаться на еще один год, и я абсолютно не жалею об этом.

    Если бы у меня были все качества, о которых пишут газеты, я был бы лучшим футболистом в истории. Но, надеюсь, что однажды я действительно буду достоин их сравнений.

    На мой взгляд, некоторые из заголовков на первых страницах преувеличены. Я приму лишь некоторую похвалу. Я доволен забитыми голами, а не попаданием на первые полосы газет.

    В «Милане» собран хороший коллектив, мы создали настоящую команду», – сказал Пентек.

    Поляк перешел в «Милан» из «Дженоа» во время прошедшего трансферного окна. В пяти матчах за миланцев Пентек забил шесть голов.

    Источник: Football Italia

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    20.02.2019 15:21
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +100740

      zigbert 20 февраля 2019, 19:05

      С таким игроком можно решать высокие задачи.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -314

      SuperPAV9 20 февраля 2019, 18:12

      Не мечтай, игрок одного сезона

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