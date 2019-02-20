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    Гончаренко: «Травма Дзагоева – большое разочарование. Он набрал хорошую форму, для ЦСКА это большая потеря»

    Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко высказался о победе в товарищеском матче над «Картахеной» (3:1) на заключительном зимнем сборе.

    Специалист выразил сожаление по поводу травмы полузащитника Алана Дзагоева. Футболист покинул поле на носилках на 16-й минуте. Это не первое повреждение хавбека в сезоне. Из-за травм он провел за армейцев всего 11 встреч.

    – Гол на последних секундах – это ли не показатель характера?

    – Мы провели всю игру в позиционных атаках, гол во втором тайме назревал. Матч был приближен к официальным, потому что игрался на стадионе, при болельщиках, нужном освещении, качестве поля.

    Большое разочарование – травма Дзагоева. Наверное, на какое-то время мы даже забыли про саму игру, горечь сейчас и у него, и у нас. Он набрал очень хорошую форму, для нас это большая потеря. Тем не менее, жизнь продолжается. Мы должны провести еще одну игру, чтобы в нужной форме подойти к официальным матчам.

    В целом команда действовала достаточно хорошо. Если взять тот момент, который был в начале игры, – мы только втягивались. При стандартном положении, с которого пропустили, плохо сыграли первую зону. Достаточно качественный спарринг, мы продолжаем движение вперед.

    – Как входили в игру футболисты, оставшиеся вне стартового состава?

    – Игроки, начинавшие матч, очень хорошо вымотали соперника, поэтому остальным было проще. Они играли без давления, в контроль мяча и хорошо вписались.

    Источник: Официальный сайт ПФК ЦСКА

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    20.02.2019 14:14
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    Комментарии25
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      Рейтинг: +1450

      WhiteEgon 21 февраля 2019, 14:40

      А как Дзага начинал в начале карьеры..
      После Евро2014 казалось, что уедет в топ-чемпионат.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +349

      BRAZILES 20 февраля 2019, 20:25

      непомню когда Дзагоев набирал хорошую форму---он постоянно травмируется ---пора завязывать с футболом

      1
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    • ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 20 февраля 2019, 20:01

      Уже мало надежд на его дальнейшую футбольную карьеру. К сожалению, некоторым футболистам приходится заканчивать именно так. Алану здоровья, успешной операции и дальнейшей реабилитации.

      4
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      Рейтинг: +4761

      84aivengo 20 февраля 2019, 19:09

      ЦСКА привык уже давно отсутсвию этого футболиста на поле...

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5256

      Агасфер 20 февраля 2019, 18:44

      Пора перестать надеяться на лучшее,это же понятно.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +4271

      mutabor0992 20 февраля 2019, 18:39

      Бог не Тимошка...Видать накосячил аЛан-абдурахман.

      0
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      Рейтинг: +5218

      Krossmen73 20 февраля 2019, 17:39

      Талантливый игрок Алан,но уж слишком "хрустальный".Как Джано был в Спартаке.Жаль что травмировался.Дай то бог чтобы не было всё серьёзно.Здоровья ему!

      3
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      Рейтинг: +6097

      subbotaspartak 20 февраля 2019, 17:15

      Ваш Дзагоев - наш Ананидзе,
      Наверно вы его продадидзе.

      1
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      Рейтинг: +1531

      klim2m 20 февраля 2019, 16:58

      В ЗОРБ его посадить с дырками для ног и пусть носится, толко так можно хрусталь сберечь.Интересно будет посмотреть ЦСКА -КР Сов Джаник и Дзага в Зорбах

      0
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      Рейтинг: +4208

      Дедуктор 20 февраля 2019, 16:45

      Дзагоев, я считаю, вредит команде. Слишком гавн...й у игрочишки характер. В отсутствие Дзагоева в команде намного лучше психологический микроклимат. Молодежь армейская лучше прогрессировать будет.

      3
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      Рейтинг: +4761

      84aivengo > Дедуктор 20 февраля 2019, 19:12

      согласен..газзаевское наследие одно осталось ... акинфеев -не в счет

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