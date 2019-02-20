Гончаренко: «Травма Дзагоева – большое разочарование. Он набрал хорошую форму, для ЦСКА это большая потеря»

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко высказался о победе в товарищеском матче над «Картахеной» (3:1) на заключительном зимнем сборе.

Специалист выразил сожаление по поводу травмы полузащитника Алана Дзагоева. Футболист покинул поле на носилках на 16-й минуте. Это не первое повреждение хавбека в сезоне. Из-за травм он провел за армейцев всего 11 встреч.

– Гол на последних секундах – это ли не показатель характера?

– Мы провели всю игру в позиционных атаках, гол во втором тайме назревал. Матч был приближен к официальным, потому что игрался на стадионе, при болельщиках, нужном освещении, качестве поля.

Большое разочарование – травма Дзагоева. Наверное, на какое-то время мы даже забыли про саму игру, горечь сейчас и у него, и у нас. Он набрал очень хорошую форму, для нас это большая потеря. Тем не менее, жизнь продолжается. Мы должны провести еще одну игру, чтобы в нужной форме подойти к официальным матчам.

В целом команда действовала достаточно хорошо. Если взять тот момент, который был в начале игры, – мы только втягивались. При стандартном положении, с которого пропустили, плохо сыграли первую зону. Достаточно качественный спарринг, мы продолжаем движение вперед.

– Как входили в игру футболисты, оставшиеся вне стартового состава?

– Игроки, начинавшие матч, очень хорошо вымотали соперника, поэтому остальным было проще. Они играли без давления, в контроль мяча и хорошо вписались.