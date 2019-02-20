В случае увольнения «Челси заплатит Сарри почти 6 миллионов

Главный тренер «Челси» Маурицио Сарри может лишиться работы на этой неделе.

Сегодня СМИ сообщили, что руководство лондонцев отправит специалиста в отставку, если команда не победит в воскресенье «Манчестер Сити» в финале Кубка лиги.

В случае увольнения итальянец получит от «Челси» компенсацию в размере 5 миллионов фунтов стерлингов (примерно 5,5 миллиона евро). Эта сумма равна годовой зарплате тренера.