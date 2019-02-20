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    В случае увольнения «Челси заплатит Сарри почти 6 миллионов

    Главный тренер «Челси» Маурицио Сарри может лишиться работы на этой неделе.

    Сегодня СМИ сообщили, что руководство лондонцев отправит специалиста в отставку, если команда не победит в воскресенье «Манчестер Сити» в финале Кубка лиги.

    В случае увольнения итальянец получит от «Челси» компенсацию в размере 5 миллионов фунтов стерлингов (примерно 5,5 миллиона евро). Эта сумма равна годовой зарплате тренера.

    • В понедельник «Челси» вылетел из Кубка Англии, проиграв в 1/8 «Манчестер Юнайтед» (0:2).
    • В последних четырех матчах АПЛ синие потерпели три поражения с общим счетом 0:12.
    • После 26-ти туров лондонцы занимают шестое место в турнирной таблице, отставая от зоны Лиги чемпионов на одно очко.
    • По информации прессы, «Челси» рассматривает Фрэнка Лэмпарда, Зинедина Зидана и Леонида Слуцкого на замену Сарри.

    Источник: The Times

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    20.02.2019 13:59
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 20 февраля 2019, 19:58

      Это не отступные Маура, тут Челси и раздумывать не будет.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +100740

      zigbert 20 февраля 2019, 16:19

      Моуринью получил 20 млн. ,так что не так уж это много.

      2
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    • ...
      Рейтинг: +1382

      Obojaemiy 20 февраля 2019, 16:19

      480 000 000 р....еще и правнукам хватит кутить..

      1
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    • ...
      Рейтинг: +2402

      SarJr 20 февраля 2019, 14:23

      пффф, всего лишь. рвите прямо щас контракт, ничего хорошего сарри уже не сделает, а будет только мешать

      0
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      Рейтинг: -27

      cez41 20 февраля 2019, 14:12

      Нашел классный сайт с договорными матчами, взял у них 8 матчей и 8 зашло. За приглашенного человека дают скидку. Если будете брать скажите что от " cez ", буду благодарен. Сайт - bet-tennis.com

      -1
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