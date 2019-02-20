В случае увольнения «Челси заплатит Сарри почти 6 миллионов

Это не отступные Маура, тут Челси и раздумывать не будет.
Главный тренер «Челси» Маурицио Сарри может лишиться работы на этой неделе.
Сегодня СМИ сообщили, что руководство лондонцев отправит специалиста в отставку, если команда не победит в воскресенье «Манчестер Сити» в финале Кубка лиги.
В случае увольнения итальянец получит от «Челси» компенсацию в размере 5 миллионов фунтов стерлингов (примерно 5,5 миллиона евро). Эта сумма равна годовой зарплате тренера.
- В понедельник «Челси» вылетел из Кубка Англии, проиграв в 1/8 «Манчестер Юнайтед» (0:2).
- В последних четырех матчах АПЛ синие потерпели три поражения с общим счетом 0:12.
- После 26-ти туров лондонцы занимают шестое место в турнирной таблице, отставая от зоны Лиги чемпионов на одно очко.
- По информации прессы, «Челси» рассматривает Фрэнка Лэмпарда, Зинедина Зидана и Леонида Слуцкого на замену Сарри.