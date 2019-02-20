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    Роналду забил 34 гола в 32-х матчах плей-офф ЛЧ за последние шесть сезонов. Это на 19 больше любого другого игрока

    Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду отличился 34 раза в 32-х матчах плей-офф Лиги чемпионов за последние шесть сезонов.

    Португалец забил минимум на 19 мячей больше, чем любой другой футболист за этот же период.

    За последние шесть лет 34-летний футболист четырежды выиграл ЛЧ в составе своего предыдущего клуба «Реала».

    Источник: Whoscored

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    20.02.2019 13:31
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 20 февраля 2019, 19:52

      Машина, что говорить. Голы штампует за кого и где бы не играл.

      1
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      Рейтинг: +100740

      zigbert 20 февраля 2019, 16:13

      Хороший показатель.

      2
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      Рейтинг: -314

      SuperPAV9 20 февраля 2019, 15:14

      Половина с пенальти и с офсайдов

      1
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      Рейтинг: +4870

      dinar7777dinar 20 февраля 2019, 14:50

      похвально конечно ! но львиная доля забита с стопроцентных оффсайдов !

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      Рейтинг: +600

      Санёк 17 > dinar7777dinar 20 февраля 2019, 18:00

      Смирись уже,как бы не было,он голеодор,а Месси как его земляк Роналдо феномен

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      Рейтинг: +1130

      petr69 20 февраля 2019, 14:19

      Очень и очень впечатляет

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      Рейтинг: +1089

      Cubinec1989 20 февраля 2019, 13:52

      Мда...а что там с Месси?)

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      Рейтинг: +541

      Владимирыч > Cubinec1989 20 февраля 2019, 14:00

      Он на групповом этапе феерит)))

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      Рейтинг: +4870

      dinar7777dinar > Cubinec1989 20 февраля 2019, 14:50

      а что реал когда нибудь брал золотой хет трик?

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      Рейтинг: +3204

      RotBerg 20 февраля 2019, 13:45

      Феномен

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