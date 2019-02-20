Роналду забил 34 гола в 32-х матчах плей-офф ЛЧ за последние шесть сезонов. Это на 19 больше любого другого игрока

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду отличился 34 раза в 32-х матчах плей-офф Лиги чемпионов за последние шесть сезонов.

Португалец забил минимум на 19 мячей больше, чем любой другой футболист за этот же период.

За последние шесть лет 34-летний футболист четырежды выиграл ЛЧ в составе своего предыдущего клуба «Реала».