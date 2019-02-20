Одемвингие: «Когда нам очень была нужна победа, Семин сказал: «Если траву нужно съесть – ешьте»

Бывший нападающий «Локомотива» Питер Одемвингие рассказал, что главный тренер москвичей Юрий Семин всегда требует от команды достижения цели любыми средствами.

– С кем из тренеров «Локо» вам было комфортнее работать?

– Со всеми, я же всегда играл. Один раз только была ситуация, когда Юрий Палыч, видимо, послушав чьe-то мнение со стороны, убрал меня из состава, чтобы зажечь во мне что-то. У меня тогда был период, когда долго не забивал.

– Самые памятные слова Сeмина на установке?

– Когда нам очень нужна была победа, он сказал: «Если траву нужно съесть – ешьте». Любыми путями требовал добиваться цели.