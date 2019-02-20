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    Одемвингие: «Когда нам очень была нужна победа, Семин сказал: «Если траву нужно съесть – ешьте»

    Бывший нападающий «Локомотива» Питер Одемвингие рассказал, что главный тренер москвичей Юрий Семин всегда требует от команды достижения цели любыми средствами.

    – С кем из тренеров «Локо» вам было комфортнее работать?

    – Со всеми, я же всегда играл. Один раз только была ситуация, когда Юрий Палыч, видимо, послушав чьe-то мнение со стороны, убрал меня из состава, чтобы зажечь во мне что-то. У меня тогда был период, когда долго не забивал.

    – Самые памятные слова Сeмина на установке?

    – Когда нам очень нужна была победа, он сказал: «Если траву нужно съесть – ешьте». Любыми путями требовал добиваться цели.

    • Одемвингие выступал за «Локомотив» с 2007-го по 2010 год.
    • Форвард провел за железнодорожников 81 матч, забил 23 гола и сделал 14 результативных передач.

    Источник: «Чемпионат»

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    20.02.2019 13:24
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +39743

      Project Бабангида 20 февраля 2019, 14:48

      лучше её курить чем есть....всё вокруг приостанавливается, а визуализация ускоряется, быстрей приходишь к цели )

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