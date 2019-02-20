«Спортинг» готов продать Фернандеша. Хавбек интересен «Реалу», «Барселоне», «Ливерпулю», «Ювентусу», «ПСЖ»

ну а барсе то он зачем сдался? у них же полузащитников вагон и маленькая тележка
«Спортинг» готов летом продать полузащитника Бруну Фернандеша в европейский топ-клуб, сообщает Correio de Manha.
Португалец привлек внимание «Реала», «Барселоны», «Ливерпуля», «Челси», «Милана», «Ювентуса» и «ПСЖ». Ожидается, что клубы направят свои предложения лиссабонцам после окончания сезона.
«Спортинг» надеется заработать как можно больше денег от продажи одного из своих ведущих игроков.
- В этом сезоне 24-летний футболист провел на клубном уровне 38 матчей, забил 21 гол и сделал 11 результативных передач.
- Контракт Фернандеша рассчитан до июля 2023 года.
- По данным Transfermarkt, стоимость хавбека составляет 30 миллионов евро.