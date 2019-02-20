Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    «Спортинг» готов продать Фернандеша. Хавбек интересен «Реалу», «Барселоне», «Ливерпулю», «Ювентусу», «ПСЖ»

    «Спортинг» готов летом продать полузащитника Бруну Фернандеша в европейский топ-клуб, сообщает Correio de Manha.

    Португалец привлек внимание «Реала», «Барселоны», «Ливерпуля», «Челси», «Милана», «Ювентуса» и «ПСЖ». Ожидается, что клубы направят свои предложения лиссабонцам после окончания сезона.

    «Спортинг» надеется заработать как можно больше денег от продажи одного из своих ведущих игроков.

    • В этом сезоне 24-летний футболист провел на клубном уровне 38 матчей, забил 21 гол и сделал 11 результативных передач.
    • Контракт Фернандеша рассчитан до июля 2023 года.
    • По данным Transfermarkt, стоимость хавбека составляет 30 миллионов евро.

    Источник: Correio da Manha

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    20.02.2019 12:35
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +2402

      SarJr 20 февраля 2019, 13:30

      ну а барсе то он зачем сдался? у них же полузащитников вагон и маленькая тележка

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11