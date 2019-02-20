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    «Челси» хочет пригласить Зидана или Лэмпарда на замену Сарри

    Руководство «Челси» рассматривает две кандидатуры на пост главного тренера команды, пока еще занимаемый Маурицио Сарри.

    В случае, если итальянец покинет команду, лондонцы предложат работу либо Зинедину Зидану, либо Фрэнку Лэмпарду, который сейчас возглавляет «Дерби Каунти».

    В последних трех матчах «Челси» дважды проиграл – «Манчестер Сити» (0:6) в чемпионате и «Манчестер Юнайтед» (0:2) в Кубке Англии.

    В клубе не исключают вариант, что команда доиграет сезон под руководством ассистента Сарри – Джанфранко Дзолы.

    • Лондонцы в АПЛ идут шестыми.
    • «Челси» продолжает борьбу за трофей Лиги Европы.

    Источник: Sky Sports

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    20.02.2019 11:30
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    Комментарии14
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 20 февраля 2019, 19:45

      Игроков покупали для Сарри, а теперь летом будут покупать уже для другого тренера...

      1
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      Рейтинг: +100740

      zigbert 20 февраля 2019, 15:49

      Кандидаты строятся в ряд.

      5
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      Рейтинг: +195

      Игорь1980 20 февраля 2019, 15:37

      Дали бы Сарри отработать ещё сезон. Он только строит команду и сразу результаты не будут.

      0
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      Рейтинг: +449

      Сенситив 20 февраля 2019, 15:25

      да взяли бы Венгера, для прикола, болелы ссали б кипятком...))

      1
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      Рейтинг: -314

      SuperPAV9 20 февраля 2019, 15:20

      На хрена им этот лысый физрук?

      0
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      Рейтинг: +195

      Игорь1980 > SuperPAV9 20 февраля 2019, 15:41

      В точку)

      0
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      Рейтинг: -27

      cez41 20 февраля 2019, 14:13

      Нашел классный сайт с договорными матчами, взял у них 8 матчей и 8 зашло. За приглашенного человека дают скидку. Если будете брать скажите что от " cez ", буду благодарен. Сайт - bet-tennis.com

      0
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      Рейтинг: +12346

      DeStar 20 февраля 2019, 13:43

      Вряд ли зидан пойдет. Реал он тренировал потому что хотел попробовать, там его клуб, его атмосфера, игроки с которыми он даже играл.
      Зидан , по-видимому, не хочет быть постоянным тренером, или как это назвать.Я думаю, слеюдующий клуб зидана это ювентус, возможно уже летом, а потом сб. франции. Не будет зидан прыгать щас по челси, потом мю, потом бавария, и псж и оюрбатно по второму кругу типа моура.
      И челси в данный момент неконкуретноспособен, в том плане, что там адское количество работы, чтобы хотя бы приблизится к уровню ливерпуля и сити, а тренировать клуб, который не претендует на что-то высокое и имеет проблемы ото всюду, где лучший игрок года 2-3 хочет уйти в реал... не, не годится.

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      Рейтинг: +2402

      SarJr 20 февраля 2019, 13:33

      слуцкий, лэмпард, зидан... кто еще? челси щас запутался с своих проблемах, им нужен не тренер нового поколения, который не умеет решать такие проблемы потому что нет опыта, а кто нить с именем из старой гвардии

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      Рейтинг: +67330

      portero 20 февраля 2019, 12:55

      бомбардир перечислит всех свободных тренеров. а потом возьмутся за тех у кого не продлен контракт..

      5
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      Рейтинг: +502

      diemens74 20 февраля 2019, 12:51

      Между Лэмпардом и Слуцким разница не велика будет, а у Зидана и опыт уже есть и авторитет. Правда и он на Чемпионство не замахнуться, максимум кубки возьмёт.

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