«Челси» хочет пригласить Зидана или Лэмпарда на замену Сарри

Руководство «Челси» рассматривает две кандидатуры на пост главного тренера команды, пока еще занимаемый Маурицио Сарри.

В случае, если итальянец покинет команду, лондонцы предложат работу либо Зинедину Зидану, либо Фрэнку Лэмпарду, который сейчас возглавляет «Дерби Каунти».

В последних трех матчах «Челси» дважды проиграл – «Манчестер Сити» (0:6) в чемпионате и «Манчестер Юнайтед» (0:2) в Кубке Англии.

В клубе не исключают вариант, что команда доиграет сезон под руководством ассистента Сарри – Джанфранко Дзолы.