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    Пике: «Если бы был хоккейный «Реал», они бы и там жаловались на судейство»

    Защитник «Барселоны» Жерар Пике поиздевался над футбольным и баскетбольным «Реалом» из-за судейства.

    «Такое с «Реалом» случается в баскетболе и футболе. А потом они едут на «Ванда Метрополитано» и на какое-то время замолкают после случившегося там.
    Хорошо, что в других видах спорта они не выступают, например, в гандболе или хоккее, иначе они бы и там жаловались на арбитров», – цитирует Пике Marca.

    • В финале Кубка Испании по баскетболу «Барселона» обыграла «Реал» (94:93 ОТ), из-за чего в мадридском клубе было много недовольных судейством той встречи.
    • Пике напомнил мадридцам о футбольном матче 23-го тура, в которой «Реал» обыграл «Атлетико» (3:1), где, по мнению защитника, было достаточно спорных решений арбитров.

    Источник: Marca

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    20.02.2019 10:26
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    Комментарии14
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      Рейтинг: -314

      SuperPAV9 20 февраля 2019, 15:16

      А Пике ведь прав

      1
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      Рейтинг: +22

      Igreks 20 февраля 2019, 15:16

      О, вышла падла с кукурузы
      Пиз..бол еще тот, ху..плёт

      0
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      Рейтинг: +3439

      FRZZ 20 февраля 2019, 14:07

      Пике опять ляпнул не то.

      3
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      Рейтинг: +1126

      richi 20 февраля 2019, 13:21

      Кто бы говорил.

      0
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      Рейтинг: +12346

      DeStar 20 февраля 2019, 12:29

      сказал тот ,кто является самым нытиком как среди игроков барсы так и среди игроков реала. Помолчал бы)

      1
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      Рейтинг: +6011

      GoldPlayFIFARus9 > DeStar 20 февраля 2019, 12:56

      Самый "нытик" это Рамос и Бускетс. Но при чём, если Бускетс тупо симулянт и падает как баба,то Рамос всё тоже самое + провокатор(на поле), чего только стоит 1/2 с Баварией или матч потом ещё 2 игры с Юве в финале и на стадии плей-офф. Пике всё же бОльший мужик, только слишком много трепится в соц. сетях

      1
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      Рейтинг: +12346

      DeStar > GoldPlayFIFARus9 20 февраля 2019, 13:03

      Так стоп, что у тебя в голове
      Один провокатор - значит нытик?)
      а второй диванный боец - это мужик?) ты че ? Тут даже сравнивать нечего, вот честно, невозможно.
      Пике по сравнению с рамосом даже не баба, а ребенок, и нытик в том числе
      А рамос по сравнению с каким пуйолем да, ипаный провокатор и мудила. Но нытик из них 1 и это пике
      Приводишь мне примеры рамоса где он провоцирует или еще что ,и делаешь вывод что рамос больше нытик чем пике.... друг, у тебя проблемы с логическими умозаключениями

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      Рейтинг: -314

      SuperPAV9 > DeStar 20 февраля 2019, 18:10

      Рамоса за его поступки надо выгнать из футбола

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      Рейтинг: +6011

      GoldPlayFIFARus9 > DeStar 21 февраля 2019, 01:02

      Нет, скорее у тебя проблемы с прочтением текста. Я написал что Рамос нытик, симулянт и прочее, и ТОЛЬКО ПОТОМ добавил,что ПЛЮС ко всему этому он ещё и провокатор.
      Я не писал что он провокатор,поэтому симулянт и нытик... Ты или читай нормально, или не делай за других выводы,если сам не сумел понять

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      Рейтинг: +12346

      DeStar > GoldPlayFIFARus9 21 февраля 2019, 03:18

      Только вот ты просто ляпнул ,что он нытик. а потом нахрена то привел примеры того ,что он порой подлый и так далее. хотя я в этом не сомневался. А вот приведи примеры того, где он ноет( и раз уж так случилось, что ноют все хоть раз) , я бы посмотрел относительно свежие примеры, хоть за годик или 2. Потому что если Рамоса называть нытиком, симулянтом и провокатором, то кто тогда нытики типа пике, бускетса, всяких яя туре и роналду, кто тогда симулянты вроде неймара, роббена, стерлинга и прочих. и кто тогда провокаторы вроде косты, причем как дугласа так и диего и прочие ибры?
      Если судить по паре действий за кучу лет,так и месси симулянт, и пуйоль мудака включал, но за рамосом тех же симуляций замечено не так много, и особенно того, чтобы он ныл. А вот подлый да, из под тишка может что-то сделать.

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      Рейтинг: +576

      Hala Madrid 20 февраля 2019, 11:36

      А хоккейной "Барселоны" никогда бы и не было, потому что "в хоккей играют настоящие мужчины" =)

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      Рейтинг: -314

      SuperPAV9 > Hala Madrid 20 февраля 2019, 15:18

      Вы сами бабы

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      Рейтинг: +2402

      SarJr 20 февраля 2019, 11:30

      не не, не так. они бы тоже сначала покупали судей, и если бы те не выполняли свою "работу", тогда бы уже жаловались)

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      Рейтинг: +2081

      ItalianFootball 20 февраля 2019, 10:33

      Снимайте уже реалити-шоу - Пике--Инста-Реал(ну или Рамос). Давайте драму на другом уровне!

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