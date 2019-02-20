Пике: «Если бы был хоккейный «Реал», они бы и там жаловались на судейство»

Защитник «Барселоны» Жерар Пике поиздевался над футбольным и баскетбольным «Реалом» из-за судейства.

«Такое с «Реалом» случается в баскетболе и футболе. А потом они едут на «Ванда Метрополитано» и на какое-то время замолкают после случившегося там.

Хорошо, что в других видах спорта они не выступают, например, в гандболе или хоккее, иначе они бы и там жаловались на арбитров», – цитирует Пике Marca.