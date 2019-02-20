Пике: «Если бы был хоккейный «Реал», они бы и там жаловались на судейство»

А Пике ведь прав
Защитник «Барселоны» Жерар Пике поиздевался над футбольным и баскетбольным «Реалом» из-за судейства.
«Такое с «Реалом» случается в баскетболе и футболе. А потом они едут на «Ванда Метрополитано» и на какое-то время замолкают после случившегося там.
Хорошо, что в других видах спорта они не выступают, например, в гандболе или хоккее, иначе они бы и там жаловались на арбитров», – цитирует Пике Marca.
- В финале Кубка Испании по баскетболу «Барселона» обыграла «Реал» (94:93 ОТ), из-за чего в мадридском клубе было много недовольных судейством той встречи.
- Пике напомнил мадридцам о футбольном матче 23-го тура, в которой «Реал» обыграл «Атлетико» (3:1), где, по мнению защитника, было достаточно спорных решений арбитров.