Лига чемпионов. «Атлетико» дома примет «Ювентус»

"Ванда Метрополитано"-фартовый только для хозяев поля и это сегодня сыграет им на руку...другие показатели сегодня не по теме!!!
Сегодня состоится первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов, в котором мадридский «Атлетико» примет туринский «Ювентус».
Матч состоится в столице Испании на стадионе «Ванда Метрополитано».
Последний раз команды встречались в сезоне 2014/2015 в рамках групповой стадии Лиги чемпионов. В Турине команды сыграли в ничью (0:0), а в Мадриде сильнее был «Атлетико» (1:0).
«Бомбардир» будет вести текстовую трансляцию матча «Атлетико» – «Ювентус». Начало в 23:00 по московскому времени.