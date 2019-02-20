Лига чемпионов. «Атлетико» дома примет «Ювентус»

Сегодня состоится первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов, в котором мадридский «Атлетико» примет туринский «Ювентус».

Матч состоится в столице Испании на стадионе «Ванда Метрополитано».

Последний раз команды встречались в сезоне 2014/2015 в рамках групповой стадии Лиги чемпионов. В Турине команды сыграли в ничью (0:0), а в Мадриде сильнее был «Атлетико» (1:0).

«Бомбардир» будет вести текстовую трансляцию матча «Атлетико» – «Ювентус». Начало в 23:00 по московскому времени.