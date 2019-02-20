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    Лига чемпионов. «Атлетико» дома примет «Ювентус»

    Сегодня состоится первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов, в котором мадридский «Атлетико» примет туринский «Ювентус».

    Матч состоится в столице Испании на стадионе «Ванда Метрополитано».

    Последний раз команды встречались в сезоне 2014/2015 в рамках групповой стадии Лиги чемпионов. В Турине команды сыграли в ничью (0:0), а в Мадриде сильнее был «Атлетико» (1:0).

    «Бомбардир» будет вести текстовую трансляцию матча «Атлетико» – «Ювентус». Начало в 23:00 по московскому времени.

    Источник: Бомбардир.ру

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    20.02.2019 21:40
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +1592

      koli4ka 20 февраля 2019, 22:22

      "Ванда Метрополитано"-фартовый только для хозяев поля и это сегодня сыграет им на руку...другие показатели сегодня не по теме!!!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5873

      maygli 20 февраля 2019, 21:58

      Ставлю на Ювентус.
      По всем показателям он сильней в этой встрече.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +67330

      portero 20 февраля 2019, 20:25

      Ювентус победит .

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +484

      Аскорбин 20 февраля 2019, 16:37

      Юве удачи.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +100740

      zigbert 20 февраля 2019, 15:31

      Интересный ожидается матч.

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +36

      DoGmA_TM 20 февраля 2019, 15:29

      Вчера не было голов в ЛЧ, сегодняшние матчи должны восполнить этот пробел. Ждём красивые игры с кучей голов !!!

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +1592

      koli4ka > DoGmA_TM 20 февраля 2019, 22:07

      куча будет приличной,голов чуть меньше...

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 20 февраля 2019, 10:16

      Неужели и в этом матче будет голевая засуха ?...

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +4870

      dinar7777dinar > Рубик Докоян 20 февраля 2019, 14:49

      1 гол максимум в случае.

      2
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