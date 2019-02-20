Безголевая серия Суареса в выездных матчах ЛЧ – больше 24-х часов

«Лион» принимает «Барселону» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов (0:0, 68 минута).

Нападающий Луис Суарес вышел в стартовом составе каталонцев и не отметился результативными действиями.

На 22 минуте безголевая серия уругвайца в выездных матчах Лиги чемпионов превысила 24 игровых часа. Последний раз он забивал в гостевом матче «Роме» в сентябре 2015 года.

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