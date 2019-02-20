Безголевая серия Суареса в выездных матчах ЛЧ – больше 24-х часов

Для команды не важно кто забивает.
«Лион» принимает «Барселону» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов (0:0, 68 минута).
Нападающий Луис Суарес вышел в стартовом составе каталонцев и не отметился результативными действиями.
На 22 минуте безголевая серия уругвайца в выездных матчах Лиги чемпионов превысила 24 игровых часа. Последний раз он забивал в гостевом матче «Роме» в сентябре 2015 года.
Следить за событиями матча в Лионе можно по ссылке.
- Суарес перешел в испанский клуб в июле 2014 года из «Ливерпуля» за 81,5 миллиона евро.
- У форварда 16 голов и 8 ассистов в 32 играх всех турниров текущего сезона.