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    Безголевая серия Суареса в выездных матчах ЛЧ – больше 24-х часов

    «Лион» принимает «Барселону» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов (0:0, 68 минута).

    Нападающий Луис Суарес вышел в стартовом составе каталонцев и не отметился результативными действиями.

    На 22 минуте безголевая серия уругвайца в выездных матчах Лиги чемпионов превысила 24 игровых часа. Последний раз он забивал в гостевом матче «Роме» в сентябре 2015 года.

    Следить за событиями матча в Лионе можно по ссылке.

    • Суарес перешел в испанский клуб в июле 2014 года из «Ливерпуля» за 81,5 миллиона евро.
    • У форварда 16 голов и 8 ассистов в 32 играх всех турниров текущего сезона.

    Источник: OptaJose

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    20.02.2019 00:30
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +100740

      zigbert 20 февраля 2019, 12:37

      Для команды не важно кто забивает.

      4
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    • ...
      Рейтинг: +1775

      VGreen 20 февраля 2019, 10:33

      ну не забивал сутки, ничего страшного)))

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4870

      dinar7777dinar 20 февраля 2019, 00:56

      когда это суарес стал аргентинцем? а так по сути суаресу нужна адекватная замена ! нужен центр форвард барсе.

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