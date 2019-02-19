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    Симеоне: «Матч с «Ювентусом» – не досрочный финал ЛЧ. Шансы 50 на 50»

    Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне дал интервью перед матчем 1/8 финала Лиги чемпионов.

    «Мы будем биться, как делаем это всегда. Сыграем в том же стиле, который показываем в каждом матче. Я полон желания провести этот матч против такого соперника, как «Ювентус». Мы – одни из главных героев турнира, нас мотивирует эта гордость.

    Досрочный финал? Нет, это все еще стадия 1/8. «Ювентус» – сильный соперник, которого возглавляет отличный тренер. Мы используем все свои сильные стороны.

    На данный момент ни у кого нет преимущества. Шансы – 50 на 50.

    Криштиану сделал отличный выбор – принял важный вызов», – цитирует испанца пресс-служба туринского клуба.

    • Матч на «Ванда Метрополитано» состоится завтра, 20 февраля.

    Источник: Официальный твиттер «Ювентуса»

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    19.02.2019 23:18
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +12743

      Cules2013 20 февраля 2019, 10:09

      Давайте, Атлетико, не подведите своих болельщиков. А то ЛЕ в прошлом году мало кого обрадовало.

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