Симеоне: «Матч с «Ювентусом» – не досрочный финал ЛЧ. Шансы 50 на 50»

Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне дал интервью перед матчем 1/8 финала Лиги чемпионов.

«Мы будем биться, как делаем это всегда. Сыграем в том же стиле, который показываем в каждом матче. Я полон желания провести этот матч против такого соперника, как «Ювентус». Мы – одни из главных героев турнира, нас мотивирует эта гордость.

Досрочный финал? Нет, это все еще стадия 1/8. «Ювентус» – сильный соперник, которого возглавляет отличный тренер. Мы используем все свои сильные стороны.

На данный момент ни у кого нет преимущества. Шансы – 50 на 50.

Криштиану сделал отличный выбор – принял важный вызов», – цитирует испанца пресс-служба туринского клуба.