Федотов: «Будем разбираться, почему Глушаков бил по воротам без давления»

Главный тренер «Оренбурга» Владимир Федотов прокомментировал исход товарищеского матча против «Спартака» (1:1). Специалист не во всем доволен командой.

«Во втором тайме была хорошая борьба, получилось больше позиционной обороны. У нас были предпосылки для быстрых атак. Мы их проводили, но не получался завершающий пас под удар. Мы могли увеличить преимущество. По своим воротам мы дали «Спартаку» нанести только несколько дальних ударов.

Но все равно будем разбираться, почему Денису Глушакову пару раз удалось пробить без давления. Радует, что команда выдерживает темп на протяжении всех 90 минут. Этот матч служит хорошим теоретическим занятием, где мы разберем нюансы и возможности для улучшения игры», – сказал тренер.