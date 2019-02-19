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    Федотов: «Будем разбираться, почему Глушаков бил по воротам без давления»

    Главный тренер «Оренбурга» Владимир Федотов прокомментировал исход товарищеского матча против «Спартака» (1:1). Специалист не во всем доволен командой.

    «Во втором тайме была хорошая борьба, получилось больше позиционной обороны. У нас были предпосылки для быстрых атак. Мы их проводили, но не получался завершающий пас под удар. Мы могли увеличить преимущество. По своим воротам мы дали «Спартаку» нанести только несколько дальних ударов.

    Но все равно будем разбираться, почему Денису Глушакову пару раз удалось пробить без давления. Радует, что команда выдерживает темп на протяжении всех 90 минут. Этот матч служит хорошим теоретическим занятием, где мы разберем нюансы и возможности для улучшения игры», – сказал тренер.

    • «Спартак» в РПЛ идет четвертым.
    • «Оренбург» занимает десятое место.
    • В рамках чемпионата России команды сыграют друг с другом в 30 туре.

    Источник: Официальный сайт «Оренбурга»

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    19.02.2019 22:40
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +5873

      maygli 20 февраля 2019, 22:10

      Выпороть его, чтобы больше так не делал.

      0
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      Рейтинг: +100740

      zigbert 20 февраля 2019, 12:35

      Хороший тренер у Оренбурга и менять его нельзя ни в коем случае.

      5
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    • ...
      Рейтинг: +28517

      JTherry 20 февраля 2019, 09:59

      думаю, что для Спартака матч с Оренбургом тоже служит "хорошим теоретическим занятием, где они разберут нюансы и возможности для улучшения игры"

      5
      Ответить
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      Рейтинг: +9416

      ufos73 20 февраля 2019, 00:43

      Да потому что он, с дальней дистанции, уже давно ни какой опасности не несет, пас поперек это не опасно )))

      8
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      Рейтинг: +9416

      ufos73 > 22 raza chemp 20 февраля 2019, 11:53

      Молодец!
      Видишь и похвалить могу )))))
      А ты хочешь сказать что не так, что от него есть угроза, он может хороший пас вперед отдать?

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      Рейтинг: +9416

      ufos73 > 22 raza chemp 20 февраля 2019, 17:04

      Ну и что что дали, опаснее от этого не стало же )) Тренеру лишь бы придраться к чему то, но по факту опасности от этих ударов не было... С таким же успехом можно требовать, что бы и Максименко закрывали, а то вдруг по воротам ударит )))

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