Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Жена Аршавина написала на игрока заявление в ФСБ. Она заявила, что ей угрожают

    Жена бывшего полузащитника «Зенита» Андрея Аршавина Алиса написала на футболиста заявление в Управление Федеральной службы безопасности.

    Девушка заявила, что постоянно получает угрозы от неизвестных людей. Кроме того, по ее словам, на одну из встреч муж приехал в окружении лиц, демонстрировавших удостоверения УФСБ и оказывавших на нее.давление Аршавина просит установить, чем руководствовались представители ведомства, и провести должностную проверку по поводу законности их действий.

    На прошлой неделе Андрей Аршавин забрал у жены автомобиль Mercedes, на котором она возила детей. Предварительно футболист вытащил оттуда детское кресло.

    Ранее Алиса Аршавина уже обратилась по этому поводу в полицию. Также она сообщила, что хавбек требует от нее вернуть 1 миллион евро.

    Источник: Super

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    19.02.2019 18:59
    Рекомендуем
    Комментарии22
    ...
    • ...
      Рейтинг: +572

      ARTHUR19 20 февраля 2019, 13:31

      Хороший аргумент: - неизвестные мне лица вышли из автомобиля и указывали на мой дом.
      Ну конечно, это ведь обязательно означает что они хотят тебя убить, либо с твоим домом что-то сделать плохое.
      За такое нужно сразу пожизненное давать.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1038

      zagrizlik 20 февраля 2019, 11:28

      В фсб? В ГРУ пиши дура )))))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +11242

      alp 20 февраля 2019, 10:47

      "майор ФСБ" настучал в ФСБ на своего бывшего мужа.. мозги куриные, и адвокат такой же

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4848

      neveldomha 20 февраля 2019, 08:30

      Детский сад.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5079

      prezent2017 20 февраля 2019, 00:06

      Хватит сплетни распускать, бомбардир, займись футболом!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5870

      AtticusFinch 19 февраля 2019, 21:48

      Ей нужно ещё в М-6, ФБР и ЦРУ обратиться, чтобы они наконец усмирили это зверя, который заработанные её собственными руками и непосильным трудом!!!)

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2077

      upiter622 19 февраля 2019, 21:29

      Мда,придется Аршавину искать другую,очередную бабу!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +566

      Mr Abdullaev 19 февраля 2019, 21:26

      Глушаков успокоился, Аршавин начал щас недельку эта новость будет крутиться.. Кому личные отношения ихние интересно.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +26779

      slavutiq70 19 февраля 2019, 21:24

      Ну да а ФСБ больше делать не чего как бытовыми скандалами заниматься.....

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +115

      vingor 19 февраля 2019, 21:24

      Зато получил место по работе с детьми в структуре Зенита. Чему он может научить если со своими детьми так поступает

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11