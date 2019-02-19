Жена Аршавина написала на игрока заявление в ФСБ. Она заявила, что ей угрожают

Жена бывшего полузащитника «Зенита» Андрея Аршавина Алиса написала на футболиста заявление в Управление Федеральной службы безопасности.

Девушка заявила, что постоянно получает угрозы от неизвестных людей. Кроме того, по ее словам, на одну из встреч муж приехал в окружении лиц, демонстрировавших удостоверения УФСБ и оказывавших на нее.давление Аршавина просит установить, чем руководствовались представители ведомства, и провести должностную проверку по поводу законности их действий.

На прошлой неделе Андрей Аршавин забрал у жены автомобиль Mercedes, на котором она возила детей. Предварительно футболист вытащил оттуда детское кресло.

Ранее Алиса Аршавина уже обратилась по этому поводу в полицию. Также она сообщила, что хавбек требует от нее вернуть 1 миллион евро.